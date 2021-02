Yaourts, fibres... Ce qu'il faut manger pour éviter le cancer colorectal

L'ESSENTIEL Une étude a trouvé des preuves convaincantes d'une association entre un risque de cancer colorectal plus faible et des apports plus élevés en fibres alimentaires, en calcium et en yaourt

En revanche, l'alcool et la viande rouge augmentent le risque de développer cette maladie

Pour diminuer le risque de développer un cancer colorectal, il faut privilégier la consommation de fibres, de calcium et de yaourts, selon une nouvelle étude du JAMA. A l’inverse, il faut diminuer les apports en alcool et en viande rouge.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont synthétisé les résultats de 45 méta-analyses. "Plusieurs méta-analyses ont apporté les preuves de l'association entre les facteurs alimentaires et l'incidence du cancer colorectal. Cependant, à ce jour, il n'y a eu que peu de synthèse de la force, de la précision et de la qualité de ces preuves dans leur ensemble", expliquent-ils.

Moins d'alcool et de viande rouge

Les preuves d'association ont été classées comme suit : convaincantes, très suggestives, suggestives, faibles ou non significatives. Bilan : "cette étude globale a trouvé des preuves convaincantes d'une association entre un risque de cancer colorectal plus faible et des apports plus élevés en fibres alimentaires, en calcium et en yaourts, et des apports moindres en alcool et en viande rouge", écrivent les scientifiques. Ils concluent néanmoins : "des recherches supplémentaires sont nécessaires sur des aliments spécifiques pour lesquels les preuves restent suggestives, y compris d'autres produits laitiers, des céréales complètes, de la viande transformée et des habitudes alimentaires spécifiques".

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes, et le deuxième chez les femmes (selon des statistiques mondiales, NDLR).