Cancer colorectal : quels sont les facteurs de risque à surveiller ?

L'ESSENTIEL Le premier facteur de risque du cancer colorectal est l’âge car la quasi-totalité des cas concerne des personnes de plus de 50 ans.

Pour limiter le risque de cancer colorectal, il faudrait limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie à respectivement 500 (hors volailles) et 150 grammes par semaine.

Il est aussi recommandé de pratiquer une activité physique régulière, d’arrêter de fumer et de limiter sa consommation d’alcool.

En 2015, 21 % des cancers colorectaux (hors cancers de l’anus) chez les plus de 30 ans sont directement liés à la consommation d’alcool, selon le Panorama des cancers en France. Cette boisson est donc l’un des principaux facteurs de risque de cette maladie, mais pas le seul.

L’âge, le premier facteur de risque du cancer colorectal

Le premier facteur de risque du cancer colorectal est l’âge. Le Vidal indique que la quasi-totalité des cas “sont observés chez des personnes de plus de 50 ans”. C’est pour cette raison que le programme de dépistage de ce cancer, organisé par l’Assurance Maladie, débute à cet âge. Néanmoins, l’âge médian du diagnostic est 71 ans pour les hommes et 72 ans pour les femmes.

“Dans 15 % des cas, le cancer colorectal apparaît sur un terrain familial prédisposé, indique la Fondation pour la recherche sur le cancer (Arc). Le risque est plus élevé lorsqu’un ou plusieurs parents du premier degré (père, mère, frère ou sœur) ont été concernés par la maladie, notamment avant l’âge de 50 ans. Les cancers colorectaux liés à une mutation génétique précisément identifiée représentent 5 % des cas”. Les antécédents personnels (avoir déjà eu un cancer colorectal), les maladies héréditaires du côlon (comme le syndrome de Lynch), les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (rectocolite hémorragique ou maladie de Crohn) sont aussi des facteurs de risque.

L’hygiène de vie, très importante pour réduire les risques de cancer

Ces premiers facteurs de risque sont indépendants de notre volonté. Néanmoins, il y en a certains, très importants, sur lesquels nous pouvons agir :

une consommation élevée de viande rouge (bœuf, veau, porc, cheval, mouton et agneau), de graisses animales et de charcuterie et une alimentation pauvre en fibres", précise l' Assurance Maladie une alimentation déséquilibrée et trop riche : "alimentation

la sédentarité et l'inactivité physique ;

le tabagisme ;

la consommation excessive d’alcool.

Pour prévenir le cancer colorectal, il est ainsi recommandé de faire attention à son alimentation. L’idéal est d’éviter la viande rouge et la charcuterie, dont il ne faudrait respectivement pas dépasser 500 g (hors volailles) et 150 g par semaine. Les grillades au barbecue et les aliments fumés doivent aussi relever de l’exceptionnel, car "ils contiennent des substances favorisant l’apparition de cancers digestifs", indique le Vidal. Enfin, il faut bien sûr privilégier les légumes et les fruits au quotidien, riches en fibres alimentaires.

La pratique d’une activité physique régulière permet aussi de réduire le risque de développer la maladie. La Fondation Arc indique une diminution pouvant aller jusqu’à 40 à 50 % pour le cancer du côlon, par rapport aux personnes sédentaires. Faire du sport chaque semaine permet aussi de lutter contre le surpoids, l’obésité et le diabète, qui sont trois autres facteurs de risque du cancer colorectal.

Enfin, les deux derniers meilleurs conseils pour réduire le risque de cancer colorectal - et plus largement de nombreuses maladies - est d’arrêter de fumer et de limiter sa consommation d’alcool. Santé Publique France recommande de ne pas boire plus de deux verres par jour et pas tous les jours pour être en bonne santé.

En France, le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes et la troisième chez les femmes.