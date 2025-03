«Va chier» : une campagne choc pour sensibiliser au cancer colorectal

L'ESSENTIEL Chaque année, le cancer colorectal cause environ 17.000 décès en France, alors qu’un dépistage précoce permettrait de sauver des vies. Pourtant, seuls un tiers des 50-74 ans réalisent ce test simple et gratuit.

Pour briser ce tabou, la Ligue contre le cancer lance la campagne choc "Va chier", rappelant que détecté tôt, ce cancer se guérit dans 90 % des cas.

En plus du "Côlon Tour", la Ligue envisage même d’apposer des messages sur le papier toilette pour encourager le dépistage. L’objectif : inciter chacun à parler de cette maladie et à passer à l’action pour mieux la prévenir.

Chaque année, le mois de mars est consacré à la sensibilisation au cancer colorectal, qui touche chaque année plus de 47.000 nouvelles personnes en France. Pour le lancement de ce "Mars bleu", la Ligue contre le cancer a choisi un slogan percutant pour sa campagne : "Va chier". Une formule provocatrice, justifiée par une urgence de santé publique. "Vous trouvez ça choquant ? Nous, ce qu’on trouve choquant, c’est que le cancer colorectal soit le deuxième cancer le plus meurtrier en France avec plus de 17.000 morts par an", rappelle l’association.

Briser les tabous du cancer colorectal

Le dépistage du cancer colorectal reste encore trop peu pratiqué : seulement un tiers des 50-74 ans réalisent le test tous les deux ans, comme recommandé. Le test, bien que simple et gratuit, suscite encore des réticences. Il consiste à prélever un échantillon de selles à l'aide d'un écouvillon, à le placer dans un tube et à l'envoyer par la Poste. Une procédure qui peut paraître dérangeante pour certains, mais dont l'enjeu est vital.

Détecté à un stade précoce, le cancer colorectal peut en effet être guéri dans 90 % des cas. "Si vous me permettez l’expression, ça nous fait 'chier' qu’on ait 17.000 morts dus à un cancer qui peut être détecté tôt et qui guérit", insiste le Dr Emmanuel Ricard, de la Ligue contre le cancer. L’intérêt du dépistage réside également dans la prévention : avant que le cancer ne se déclare, des lésions précancéreuses peuvent être retirées.

"Qu’on en parle dans les familles"

Afin d'inciter la population à se faire dépister, la Ligue contre le cancer ne se limite pas aux campagnes d'affichage. Elle organise également le "Côlon Tour", une opération de prévention qui sillonne la France pour informer le public. Pour les prochaines éditions de "Mars bleu", la Ligue envisage même d'aller encore plus loin en s'associant à un fabricant de papier toilette. L'idée ? Inscrire sur chaque rouleau des messages encourageant au dépistage. "Nous, ce qui nous importe, c’est qu’on augmente la participation, qu’on en parle dans les familles", affirme le Dr Ricard.

En osant l'humour et la provocation, la Ligue contre le cancer espère ainsi lever les tabous et inciter davantage de personnes à réaliser ce test simple mais potentiellement salvateur. Alors, à votre tour de relayer le message : parlez-en à vos proches, cela peut leur sauver la vie.