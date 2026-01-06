Ce champignon mortel devient de plus en plus dangereux

L'ESSENTIEL L'agent pathogène fongique Candidozyma auris, découvert en 2009, contamine de plus en plus de personnes.

Plus de 4.000 cas ont été signalés dans l’UE entre 2013 et 2023.

Des chercheurs appellent à développer davantage de traitements contre ce champignon résistant.

Le Candidozyma auris (anciennement Candida auris) est un agent pathogène fongique qualifié de " menace mondiale" par les Centers for Disease Control and Prevention (autorités sanitaires américaines). Il est, en effet, au cœur de nombreuses infections nosocomiales.

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Microbiology and Molecular Biology Reviews début décembre 2025, tire le sonnette d’alarme : le C.auris devient plus virulent et plus résistant aux médicaments. Ce qui favorise sa propagation dans le monde.

C.auris : un champignon très résistant de plus en plus observé

Environ 6,5 millions de personnes par an sont touchées par une infection fongique invasive. Sans traitement, les taux de mortalité peuvent dépasser les 50 %. L’agent pathogène C. auris, identifié pour la première fois au Japon en 2009, est l’un des responsables.

Son arme ? Ses grandes capacité de propagation. En effet, il est particulièrement contagieux en raison de sa "capacité unique de se développer et de persister sur la peau humaine". "La colonisation cutanée à long terme par C. auris représente un problème médical majeur, car les patients colonisés peuvent favoriser la transmission de C. auris à d'autres patients, tant entre eux qu’au sein des hôpitaux. De plus, les patients colonisés par C. auris présentent un risque accru de développer des infections systémiques plus graves", expliquent les auteurs.

Les chercheurs remarquent également que le champignon utilise des stratégies uniques qui le rendent particulièrement résistant au système immunitaire de l’hôte, mais aussi aux médicaments. Autre difficulté dans la lutte contre l’agent pathogène : "le diagnostic des infections à C. auris est souvent compliqué par des erreurs d'identification, ce qui retarde la mise en place d'un traitement antifongique approprié", précisent-ils dans leur article.

Ces différents éléments peuvent expliquer la hausse de cas d’infections au C.auris observée ces derniers temps dans le monde. En septembre dernier, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies indiquait que plus de 4.000 cas ont été signalés dans l’UE entre 2013 et 2023, dont 1.346 cas rien qu’en 2023. Constat similaire pour les CDC qui font état d’environ 7.000 infections identifiées dans des dizaines d'États américains en 2025.

C.auris : il faut développer de nouveaux traitements

Quatre classes de médicaments antifongiques sont actuellement disponibles. Mais ces derniers montrent différents degrés d'efficacité, "depuis leur développement dans la seconde moitié du XXe siècle", déplorent les chercheurs.

"Prises ensemble, ces données soulignent la nécessité de développer de nouveaux agents antifongiques à large spectre d'activité contre les agents pathogènes fongiques humains, d'améliorer les tests diagnostiques et de mettre au point des traitements adjuvants, immunologiques ou vaccinaux pour les patients à haut risque", écrivent-ils dans leur article.

"En outre, les efforts futurs devraient se concentrer sur la sensibilisation aux maladies fongiques en développant de meilleurs mécanismes de surveillance, en particulier dans les pays à faibles ressources. Tous ces progrès devraient contribuer à améliorer la prise en charge et le pronostic des patients atteints d’infections fongiques opportunistes."