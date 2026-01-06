Anorexie : pourquoi reprendre du poids ne suffit pas

L'ESSENTIEL Une étude sur des rats montre que la masse et la force musculaires ne reviennent pas complètement après une anorexie.

Même après retour à un poids normal, la capacité à reconstruire du muscle reste altérée.

"Les complications musculosquelettiques durent probablement plus longtemps qu’on ne le pense et devraient être prises en compte dans les protocoles de soins."

On pense souvent que le plus dur, dans l’anorexie mentale, est de reprendre du poids. Mais une nouvelle étude américaine, publiée dans le Journal of Nutritional Physiology, remet en question cette idée reçue : la récupération musculaire serait en réalité bien plus longue que la simple prise de poids.

L'anorexie mentale, qui fait partie des troubles des conduites alimentaires (TCA), se caractérise par "une restriction des apports alimentaires durant plusieurs mois, voire plusieurs années, conduisant à une perte importante de poids associée à un certain 'plaisir de maigrir' et une peur intense de prendre du poids", selon l’Assurance Maladie. Cette pathologie, qui peut tripler le risque de décès prématuré, touche entre 0,9 et 1,5 % des femmes et 0,2 à 0,3 % des hommes. Elle entraîne non seulement une perte de graisses, mais également une fonte musculaire de 20 à 30 %, avec un impact sur des gestes simples comme porter ses courses ou monter des escaliers.

Des muscles dégradés, même après la reprise de poids

Les chercheurs ont voulu examiner à la loupe les conséquences de cette anorexie sur les muscles. Dans cette étude dirigée par Megan Rosa-Caldwell, professeure à l’Université de l’Arkansas (Etats-Unis), des rats ont d’abord été soumis à un régime de restriction calorique pendant 30 jours. Puis ils ont été observés pendant plusieurs durées de récupération (5, 15 et 30 jours), périodes censées simuler des mois ou des années humaines de rétablissement.

Les résultats sont clairs : même lorsque les rats ont retrouvé leur poids initial, leur masse musculaire restait inférieure à la normale, et leur force musculaire était réduite. Pire, la qualité même du muscle restait altérée, notamment sa capacité à se régénérer via la synthèse des protéines. Dans un communiqué, l'équipe précise que "les cascades de signalisation anabolique semblent affaiblies après une récupération à long terme de l'anorexie mentale", ce qui signifie que le corps peine à reconstruire du muscle de façon efficace.

Une maladie chronique, ponctuée de rechutes

S'agissant de l'anorexie mentale, la reprise de poids est généralement considérée comme un indicateur de succès, notamment lorsque l’indice de masse corporelle (IMC) atteint 18,5 (ou 95 % du poids de norme). "Souvent, si une personne maintient un poids au-dessus du seuil de maigreur, il n'y a plus de traitement médical intensif", explique Megan Rosa-Caldwell. Une éventuelle erreur, selon elle, car "les complications musculosquelettiques durent probablement plus longtemps qu’on ne le pense et devraient être prises en compte dans les protocoles de soins". L’objectif ne serait donc plus seulement de reprendre des kilos, mais aussi de réentraîner les muscles, via des programmes d’activité physique adaptée. Avec une question en fil rouge : "Comment récupérer du muscle plus rapidement ?".