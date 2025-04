Apnée du sommeil : le microbiote intestinal en cause ?

L'ESSENTIEL Une étude met en évidence les liens émergents entre la santé intestinale et l’apnée du sommeil.

Ces liens pourraient être médiés par une altération de la fonction de la barrière intestinale.

Les vésicules extracellulaires pourraient également jouer un rôle.

Il a déjà été montré dans la littérature scientifique que des modifications de la diversité et de la composition du microbiote intestinal pourraient jouer un rôle dans l'apparition ou la progression de l'apnée du sommeil. Des chercheurs de Marshall University ont voulu mieux comprendre l’influence de la santé intestinale et le trouble du sommeil. Ils ont pu, entre autres, mettre en lumière les mécanismes en jeu.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue Sleep Medicine.

Un lien entre le microbiote et l’apnée du sommeil

En passant en revue les travaux menés sur le syndrome d'apnées-hypopnées du sommeil, l’équipe a découvert que des altérations de la composition du microbiote intestinal ont été régulièrement observées chez les patients atteints d’apnée du sommeil. Ils ont aussi remarqué que ces dernières induiraient un syndrome de l'intestin poreux. Ce trouble se caractérise par une muqueuse intestinale fragilisée laissant passer les bactéries et les déchets toxiques dans le flux sanguin. Selon les chercheurs, il favorise une inflammation systémique qui aggrave les symptômes de l'apnée du sommeil et facilite l'apparition de lésions des organes.

L’étude a également découvert que les vésicules extracellulaires – de minuscules particules libérées par les cellules et transportant des signaux moléculaires – agiraient comme des messagers entre l'intestin et le cerveau. "Ces VE pourraient influencer la régulation du sommeil en modulant les réponses immunitaires ou en transportant des signaux microbiens vers le cerveau et pourraient servir de biomarqueurs ou de cibles thérapeutiques pour moduler l'axe intestin-cerveau dans l'apnée du sommeil", notent les auteurs dans leur communiqué.

Traitement : agir sur le microbiote pour soigner la maladie ?

Les chercheurs reconnaissent que des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les liens entre le microbiote et l’apnée du sommeil ainsi que les mécanismes mis en lumière.

Ils avancent aussi qu’une meilleure compréhension du rôle des espèces microbiennes et leurs métabolites sur le sommeil pourrait aider au développement d’une nouvelle approche thérapeutique. Pour eux, cibler le microbiote intestinal ou les vésicules extracellulaires pourrait aider à soigner l'apnée du sommeil.