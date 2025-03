Hausse des cas de rougeole : comment reconnaître les boutons ?

L'ESSENTIEL La rougeole est une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Une hausse des cas est observée en France depuis le début de l'année.

Le signe le plus significatif de la maladie est une éruption cutanée.

Elle est constituée de petites taches très rouges légèrement surélevées qui laissent des zones de peau normale.

Comme de nombreux pays européens, la France fait face à une augmentation des cas de rougeole depuis le début de l’année. 167 malades ont été identifiés dans l’Hexagone entre le 1er janvier et le 11 mars 2025, selon les données publiées par les agences régionales de santé (ARS). Les régions les plus touchées sont les Hauts-de-France (46 cas), l’Île-de-France (29 cas) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (25).

Face à cette recrudescence, les professionnels de santé et de la petite enfance sont appelés à être vigilants par la Direction générale de la Santé (DGS). Les parents peuvent apporter leur pierre à la lutte contre la rougeole en surveillant l’état de santé de leurs enfants.

Rougeole : des petits boutons très rouges

Une dizaine de jours après la contamination par le virus la rougeole, le malade présente d’abord :

un écoulement du nez ;

une conjonctivite avec larmoiement, gonflement des paupières, rougeur des yeux et gêne à la vue de la lumière ;

une toux ;

une grande fatigue ;

une forte fièvre : elle peut monter jusqu'à 39-40 °C.

Mais le signe le plus distinctif de la rougeole reste l'éruption cutanée. Elle apparaît 4 à 5 jours après les premiers signes.

Ces boutons sont des “petites taches très rouges légèrement surélevées qui laissent des zones de peau normale” explique l’Assurance Maladie sur son site. Ils apparaissent d’abord sur le visage, derrière les oreilles, sur le front, sur les joues, puis sur le cou. En deux ou trois jours, ils progressent ensuite sur l’ensemble du corps.

Autre indice de la maladie : "À l’aide d’une lampe de poche, vous remarquez dans sa bouche des petits grains blancs à l’intérieur de ses joues, on les nomme les taches de Koplik", précisent les hôpitaux universitaires de Genève.

L'éruption cutanée de la rougeole disparaît au bout d'une semaine, approximativement.

Que faire en cas de symptômes de la rougeole ?

Si vous soupçonnez que la rougeole s’est invitée au sein de votre foyer. Il est recommandé de :

Consulter un médecin dès l’apparition des premiers signes : comme la maladie est très contagieuse, privilégiez si possible les visites à domicile.

Respecter les gestes barrières : le port du masque et lavage des mains permettent de limiter la propagation du virus.

Faire en sorte de s'isoler ou d'isoler le malade : il faut retirer l’enfant de l'école ou de son mode garde. “Évitez d'embrasser votre enfant et dissuadez-en ses frères et ses sœurs, même non malades”, ajoute le ministère de la Santé.

Prévenir l’entourage familial, social et professionnel afin que chacun puisse vérifier s'il est correctement vacciné.

En effet, la vaccination contre la rougeole reste le meilleur moyen de se protéger contre la maladie et ses complications parfois mortelles.

La rougeole est provoquée par un virus, ainsi les antibiotiques ne sont d’aucune utilité. Il n’y a pas non plus de médicament spécifique à cette pathologie. Elle guérit spontanément en une dizaine de jours. Toutefois, le traitement des symptômes est possible.