Rougeole : une quinzaine de cas détectés en Isère

L'ESSENTIEL Une quinzaine de cas a été identifiée en Isère, de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les cas auraient été contaminés dans le cadre scolaire ou familial, selon l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.

L’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes lance une campagne de rattrapage vaccinal dès ce lundi 31 mars.

Entre le 12 et le 27 mars, une quinzaine de cas de rougeole a été identifiée en Isère, selon un communiqué de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes qui lance une campagne de rattrapage vaccinal dès ce lundi 31 mars.

Une campagne de vaccination pour tous les élèves

"D’après les investigations, les cas auraient été contaminés dans le cadre scolaire (cours, activités, transports) ou familial", peut-on lire dans le communiqué de l’ARS. C’est pour cette raison que la campagne de vaccination aura lieu au lycée agricole de la Côte Saint-André et à l’Institution Saint-François Sainte-Cécile de cette même ville. "Elle s’adresse à l’ensemble des élèves et des personnels dont le schéma vaccinal est incomplet", précise l’ARS.

La vaccination obligatoire contre la rougeole est récente. Ce n’est que depuis le 1er janvier 2018 que tous les enfants doivent recevoir les deux doses : la première injection a lieu à l’âge de 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois. Ainsi, ils sont totalement protéger contre cette maladie.

Des complications graves de la rougeole dans 30 % des cas

Pour freiner la circulation du virus, l’ARS a aussi suspendu les sorties scolaires qui étaient prévues, car la rougeole est une maladie virale respiratoire grave et très contagieuse, qui se transmet par voie aérienne.

Durant trois à quatre jours, cette pathologie se manifeste d’abord par une rhinite, de la toux, de la fatigue, une conjonctivite ou encore de la fièvre. Ensuite, l’éruption cutanée apparaît. La personne malade a des petites taches très rouges légèrement surélevées sur certaines zones de peau, alors que d’autres restent normales. "L’ARS rappelle également à tous les habitants, qu’en cas de symptômes, ils doivent s’isoler et contacter un médecin", indique le communiqué.

La rougeole peut entraîner des complications dans environ 30 % des cas, selon l’Assurance maladie. Parmi celles qui sont graves, il y a notamment le risque d’atteinte pulmonaire virale ou d’encéphalite aiguë. D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les personnes les plus à risque de complications graves sont les jeunes enfants et les femmes enceintes non vaccinés.

Pour se protéger du virus, en plus de la vaccination, il est recommandé d’adopter les gestes barrières : se laver régulièrement les mains (avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique), se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir jetable lorsque vous toussez ou éternuez, l’isolement et le port du masque en cas de symptômes, aération régulière des pièces, etc.