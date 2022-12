Vieillir nous permet de mieux affronter le stress au quotidien

L'ESSENTIEL Le stress chronique a beaucoup d'effets négatifs sur la santé : il peut notamment diminuer l’espérance de vie et augmenter le risque de mourir d’un cancer.

Selon un récent sondage britannique, un sixième des adultes se sent stressé dès le réveil.

Nombreuses sont les études qui éclairent la façon dont le stress quotidien peut avoir un impact négatif sur la santé physique, le bien-être et le quotidien. Mais parfois les chercheurs nous transmettent des nouvelles plus réjouissantes. C’est le cas pour cette nouvelle étude menée par David Almeida, professeur de développement humain et d'études familiales à la Pennsylvania State University. Les résultats, publiés dans la revue Developmental Psychology, montrent que le nombre de facteurs de stress quotidiens et la réactivité des personnes aux facteurs de stress quotidiens diminuent avec l'âge.

Vieillir, c’est avoir moins de stress et une meilleure gestion émotionnelle

"Il y a quelque chose dans le fait de vieillir qui conduit à moins de facteurs de stress, a déclaré le Pr Almeida dans un communiqué. Cela pourrait être le type de rôles sociaux que nous remplissons à mesure que nous vieillissons.” En effet, selon le chercheur, les jeunes ont plus tendance à jongler entre les emplois, les problèmes de familles et les difficultés de logement, qui suscitent davantage de stress. Mais à mesure que l’on vieillit, nos rôles et nos motivations changent.

L'équipe de recherche a utilisé les données de l'étude nationale sur les expériences quotidiennes (NSDE) qui a recueilli des données complètes sur la vie quotidienne de plus de 3.000 adultes sur une période de 20 ans à partir de 1995. Les répondants, âgés de 25 à 74 ans, ont participé à des entrevues téléphoniques qui ont évalué les niveaux quotidiens de stress pendant huit jours consécutifs. Ces évaluations quotidiennes ont été répétées à des intervalles d'environ neuf ans, fournissant un journal quotidien longitudinal sur 20 ans.

Les chercheurs ont noté une diminution du nombre de facteurs de stress au quotidien. Par exemple, les personnes de 25 ans ont signalé des facteurs de stress pendant près de 50 % des jours, tandis que les personnes de 70 ans ont signalé des facteurs de stress pendant seulement 30 % des jours.

En plus de cela, le Pr Almeida et l'équipe de recherche ont constaté qu'à mesure que les gens vieillissent, ils sont moins réactifs émotionnellement à ces facteurs de stress quotidiens lorsqu'ils se produisent.

Le pic de diminution du stress se situe autour des 50 ans

"Un jeune de 25 ans est beaucoup plus grincheux les jours où il subit un facteur de stress, mais à mesure que nous vieillissons, nous découvrons vraiment comment réduire ces expositions", affirme le Pr Almeida, qui a observé que le stress quotidien diminue régulièrement jusqu'au milieu de la cinquantaine, le moment où l’on est le moins affectés par les expositions au stress.

Cependant, après la cinquantaine, les choses recommencent un peu à se gâter : les chercheurs remarquent qu’à un âge plus avancé, entre 60 et 70 ans, nous avons plus de défis à affronter au quotidien et le stress augmente à nouveau.

"Vieillir de 35 à 65 ans est très différent de vieillir de 65 à 95 ans, explique le Pr Almeida. Nous avons déjà commencé à voir cela dans les données, mais [une] prochaine série de collecte nous permettra de mieux comprendre à quoi cela ressemble."