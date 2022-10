Un adulte sur six se sent stressé dès le réveil

L'ESSENTIEL Le stress chronique a beaucoup d'effets négatifs sur la santé : il peut notamment diminuer l’espérance de vie et augmenter le risque de mourir d’un cancer.

Adopter une routine matinale plus saine, avec une alarme moins agressive, pourrait être une solution pour lutter contre le stress dès le matin.

Dès le commencement de la journée, un sixième d’entre nous se sent stressé. C’est ce que révèle un sondage de OnePoll, mené auprès de 2.000 adultes britanniques. Un adulte sur six se sent stressé au moment où il se réveille. Il faut en moyenne 33 minutes avant de finalement se sentir un peu mieux, notamment grâce à la routine matinale. Les répondants s'accordent à dire que se brosser les dents, prendre un petit-déjeuner et boire une tasse de café sont des choses qui leur sont nécessaires dans la première heure de la journée.

Stress : pour l'apaiser, la routine matinale est importante

Prendre une douche chaude, suivre l'actualité et faire son lit sont également d'autres actions que beaucoup aiment faire le matin, pour se sentir prêts à affronter la journée. Le sondage révèle également que 39 % des adultes se sentent somnolents lorsqu'ils se lèvent pour la première fois, 30 % admettant qu'ils ont l'impression de ne jamais vouloir sortir du lit. Cela dit, plus de la moitié (54 %) veulent vraiment améliorer leur routine matinale. Malgré le manque de sommeil général, 32 % des répondants affirment qu'ils peuvent entraîner leur corps à exiger moins de sommeil que les heures recommandées.

Pourtant, face au manque de sommeil, on se sent vite à bout de force. La somnolence excessive agit sur la capacité à rester actif et à réaliser des tâches quotidiennes au travail et dans la vie personnelle. En conséquence, l'étude révèle également qu'après avoir combattu toute la matinée, 69 % connaissent une baisse d'énergie dans l'après-midi, vers 15 heures.

La majorité des sondés utilisent une alarme agressive, ce qui augmente le stress

Au contraire, 66 % admettent qu'ils sont tellement fatigués le matin qu'ils font une grasse matinée au moins deux fois par semaine. Autre point intéressant du sondage : la manière dont on gère l’alarme de son réveil, qui peut également être facteur de stress dès le matin. Sur les 66 % des interrogés qui mettent une alarme le matin, 51 % utilisent délibérément une tonalité "agressivement forte" pour commencer la journée. Adopter une routine matinale plus saine, avec une alarme moins agressive, pourrait donc être une solution pour lutter contre le stress dès le matin.