Les événements stressants peuvent rendre les personnes plus résilientes

L'ESSENTIEL Sur le plan neuronal, les souris résilientes ont une plus grande activité près de leur agresseur, même au début de la riposte.

La stimulation de la dopamine pendant l’évitement social n'a pas rendu les rongeurs plus résilients.

Changement climatique, pandémie, guerre en Ukraine… Face à ces événements anxiogènes, il peut être facile de perdre tout espoir. Mais comment se fait-il que certains parviennent à faire plus rapidement face à l'adversité que d'autres ? Ceux qui désespèrent peuvent-ils apprendre à être plus résilients avec le temps ? Ce sont les questions que se sont posés des chercheurs de l’université de Princeton aux États-Unis.

Afin d’y répondre, ils ont réalisé des travaux, dont les résultats sont parus dans la revue Nature. Pour les besoins de l’étude, les scientifiques ont placé de petites souris dans une cage avec des rongeurs plus grands et agressifs. Le but ? Observer leur comportement et examiner leur activité neuronale pendant les 10 jours au cours desquels elles ont subi des attaques de l'agresseur.

"Il se passait quelque chose dans leur cerveau qui pourrait être la clé de la résilience"

D’après les auteurs, les souris qui avaient tendance à ne pas se défendre ont fini par avoir des comportements "dépressifs", comme l'évitement social, après cet événement stressant. En revanche, les rongeurs qui se sont défendus ont fait preuve d'une plus grande résilience. "Elles se retournaient vers l'agresseur, elles lançaient leurs pattes, elles lui sautaient dessus, et elles n'abandonnaient tout simplement pas. Je me suis dit qu’il se passait quelque chose dans leur cerveau qui est super intéressant et qui pourrait être la clé de la résilience", a déclaré Lindsay Willmore, auteure des recherches, dans un communiqué.

Cerveau : renforcer la résilience en stimulant la dopamine

En stimulant la dopamine pendant que les souris se défendaient, l’équipe a découvert que ce neurotransmetteur pouvait les aider à faire plus rapidement face à cette situation stressante. Il existait "un lien entre la résilience et la quantité de dopamine que les animaux avaient dans leur système de récompense au moment où ils commençaient à se défendre", a précisé Lindsay Willmore.

"Nous devons réfléchir à des solutions afin d’aider les personnes qui semblent être plus vulnérables pour faire face au stress", a indiqué Annegret Falkner, co-auteur de l’étude. Les chercheurs espèrent qu'à l'avenir, ces résultats pourront être obtenus chez les êtres humains. "Par exemple, des appareils, tels que des montres connectées, pourraient donner des informations en temps réel sur les bonnes habitudes afin de promouvoir des mécanismes sains comme la résilience", a conclu l’équipe.