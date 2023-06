Périnée : près de la moitié des femmes ignorent où il se trouve

L'ESSENTIEL 52 % des Françaises interrogées déclarent savoir où se trouve le plancher pelvien, mais plus d’un tiers le confondent avec la vulve.

45 % des femmes ne savent pas si leur périnée est en bonne santé.

Les inconvénients les plus fréquents d'un plancher pelvien affaibli sont l'incontinence urinaire, les maux de dos et la perte de sensations durant les rapports sexuels.

Savez-vous où se trouve le périnée ? C’est l’une des questions à laquelle ont dû répondre 1.015 femmes, âgées de 25 à 75 ans, lors d’un sondage réalisé par l’institut Censuswide pour Intimina. Selon les résultats, une Française sur dix a entendu parler du plancher pelvien pour la première fois grâce à l’enquête. Autre constat : seulement 52 % des personnes sondées déclarent savoir où se trouve le plancher pelvien et plus d’un tiers le confondent avec la vulve. "51 % des adultes interrogés dans la région Centre confondent le périnée avec la vulve. 42 % des femmes habitant à Nantes et 48 % des patients résidants à Rouen confondent le périnée avec la vulve", peut-on lire dans l’étude.

Plancher pelvien : où se localise-t-il et pourquoi faut-il en prendre soin ?

En clair, le plancher pelvien est mal connu. Pourtant, il présente des fonctions essentielles en raison de son positionnement. Pour rappel, le périnée est un ensemble de muscles, de tissus et de ligaments dans la zone du petit bassin. Ces derniers s’étendent du pubis jusqu’au coccyx, protègent et soutiennent les organes, tels que la vessie, l’utérus et le rectum. Ainsi lorsque le périnée est affaibli, par exemple après une grossesse, les patients risquent plus de souffrir de fuites urinaires ou de prolapsus (à savoir une descente d’organes) ou encore d’une perte de sensations lors des rapports sexuels.

Périnée : la majorité des femmes en entendent parler pour la première fois à partir de 30 ans

D’après le sondage, 45 % des femmes ne savent pas si leur plancher pelvien est en bonne santé et 18 % des personnes âgées de 66 à 75 ans affirment avoir déjà expérimenté un plancher pelvien affaibli. Les données montrent que les inconvénients les plus courants d'un plancher pelvien fragilisé sont l'incontinence urinaire (52 %), les maux de dos (20 %) et la perte de sensations durant les rapports sexuels (20 %).

"La plupart des gens ignorent l’existence des muscles pelviens jusqu’à l’apparition des premiers symptômes de quelque pathologie. Je passe donc beaucoup de temps à éduquer sur le plancher pelvien et son fonctionnement", a déclaré Rachel Gelman, physiothérapeute spécialiste du plancher pelvien. Selon les résultats de l’enquête, la majorité des femmes ont entendu parler du périnée pour la première fois à partir de l’âge de 30 ans, lorsque les premiers symptômes peuvent apparaître, majoritairement après une grossesse.

Pour renforcer son plancher pelvien et lutter contre les fuites urinaires ou le prolapsus, Rachel Gelman recommande de miser sur les exercices de Kegel, dont 82 % des femmes interrogées n’en avaient jamais entendu parler.