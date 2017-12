Muscler

Périnée au téléphone : une sonde connectée pour le muscler

Une entreprise française a créé une sonde connectée pour se muscler le périnée. Une solution pour aider les femmes à pratiquer la rééducation périnéale, souvent négligée.

Accouchement, ménopause, activité sportive de haut niveau, les raisons d’un relâchement du périnée sont multiples. Ce muscle se situe sur la paroi inférieure du pelvis. Il assure le maintien de certains organes : l’utérus, la vessie et le rectum. Si le périnée est fragilisé, on risque alors des fuites urinaires, voire une descente d’organes. Une entreprise française, Fizimed, a créé Emy, une sonde connectée qui permet de faire de la rééducation périnéale chez soi. Car souvent, cette rééducation est mal faite ou négligée, faute de temps.

Une sonde reliée à une application sur smartphone

La sonde est connectée au smartphone. Sur l’écran, la patiente joue à des jeux ludiques, conçus grâce à des protocoles thérapeutiques. La sonde, introduite dans le vagin, capte les mouvements de contraction des muscles du périnée et transfère toute ces informations sur le téléphone. Ainsi, la femme réalise ses exercices, et grâce au téléphone, elle peut avoir toutes les données sur ses contractions et relâchements du périnée. Le système permet de compléter des séances avec des kinésithérapeutes ou des sages-femmes. La sonde devait être commercialisée au printemps prochain.

Pour muscler son périnée, pas forcément besoin de s’équiper d’un objet connecté. Les femmes peuvent tout simplement s’entraîner en urinant. En retenant l’urine, le périnée se contracte, ce qui à terme le muscle. En France, trois millions de personnes souffrent d’un périnée fragile, ce sont majoritairement des femmes, même si les hommes peuvent aussi être concernés.