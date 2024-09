Le moustique-tigre est bien le vecteur de la dengue en France

L'ESSENTIEL Bien qu’historiquement restreintes à la zone intertropicale, des infections humaines par le virus de la dengue sont détectées en France hexagonale depuis 2010.

Des scientifiques de l'INRAE sont intervenus sur un foyer de cas de dengue détecté dans la Drôme en 2023.

Pour la première fois en France hexagonale, les chercheurs ont trouvé des moustiques-tigre infectés par la dingue.

"Des moustiques-tigre infectés par le virus de la dengue ont été détectés pour la première fois en France hexagonale." Dans un communiqué de presse, l'INRAE se félicite grandement de cette avancée.

"Cette découverte est majeure car non seulement elle permet pour la première fois de confirmer l’espèce vectrice de la dengue (ici le moustique-tigre), mais elle propose aussi un moyen innovant pour tracer le virus et suivre l’épidémiologie de la maladie facilement, rapidement et à moindre coût. Cela peut en effet désormais se faire via l’analyse des contenus des pièges à moustiques chez des citoyens vivant autour des cas détectés de la maladie", peut-on lire dans le document envoyé aux rédactions.

Moustique-tigre : un foyer de cas de dengue détecté dans la Drôme

Alors que des infections humaines par le virus de la dengue sont détectées en France hexagonale depuis 15 ans, les données permettant d'identifier les espèces de moustiques impliquées et de tracer le virus faisaient jusqu'alors encore défaut. Pour pallier ce déficit, des scientifiques de l'INRAE (en collaboration avec l’université Claude Bernard Lyon 1, l’EPHE-PSL et le réseau MASCARA) sont intervenus sur un foyer de cas de dengue détecté dans la Drôme en 2023.



Le foyer comprenait 3 cas dont 2 autochtones confirmés par sérologie ou détection du virus, c’est-à-dire que les malades n’avaient pas voyagé dans une zone où la maladie est présente au cours des 15 derniers jours et avaient donc été contaminés sur le territoire français. Un 3e cas, identifié à proximité des deux premiers suite à l’enquête épidémiologique, a été classé comme importé.

Des moustiques Aedes albopictus (moustique-tigre) piégés à moins de 100 mètres de la zone de résidence des personnes infectées contenaient le virus de la dengue. "Les données génétiques du virus provenant des moustiques collectés ont permis de relier cette souche virale aux souches responsables de l'épidémie de dengue de 2023-2024 ayant sévi dans les îles françaises des Caraïbes. Ceci suggère que les moustiques auraient transmis le virus à partir du cas importé vers les cas autochtones, provoquant le foyer d’infection", expliquent les chercheurs.

Moustique-tigre : "cette étude souligne l'intérêt de la surveillance entomo-virologique"

"Cette étude montre l'importance de mettre en place des plans de lutte individuelle et collective vis-à-vis du moustique-tigre, mais aussi de sensibiliser les professionnels de la santé aux maladies transmises par cette espèce. Enfin, elle souligne l'intérêt de la surveillance entomo-virologique, en particulier à travers l’utilisation des pièges à moustiques privés", ajoutent-ils.

"La dengue – ou grippe tropicale – est la principale maladie virale liée aux moustiques et contre laquelle il n’existe pas de traitement spécifique. La prévention est donc essentielle", estime également l'INRAE.

Moustique-tigre : depuis quand observe-t-on des cas autochtones de dengue en France ?

En France métropolitaine, des infections autochtones de dengue ont été initialement détectées à Nice et sont restées limitées au sud du pays jusqu'en 2018.

"Depuis, le profil épidémiologique de la dengue a évolué. Pour la seule année 2022, 65 cas autochtones ont été identifiés et ce total dépasse le nombre cumulé de cas signalés au cours des 10 années précédentes", indique l'INRAE. "Par ailleurs, la limite latitudinale des clusters de dengue observés sur le territoire national métropolitain s'est déplacée vers le nord, c'est-à-dire d'abord vers la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019 puis vers l'Île-de-France en 2023", ajoute le centre de recherche.