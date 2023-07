Santé publique France lance l'alerte : le moustique-tigre se répand fortement

L'ESSENTIEL Le moustique tigre évolue dans des environnements péri-urbains ainsi que dans des zones urbaines très denses.

À la différence du moustique commun, le moustique tigre a tendance à piquer à l’aube ou au crépuscule.

En 2022, près de 66 cas autochtones de dengue ont été enregistrés en France métropolitaine.

Originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes albopictus) est implanté en France hexagonale depuis 2004. Très résistant, il se développe principalement dans des environnements péri-urbains ainsi que dans des zones urbaines très denses. En cas de piqûre, ce nuisible peut notamment transmettre à l’homme des maladies virales vectorielles comme la dengue, le chikungunya ou le zika.

66 cas autochtones de dengue enregistrés en 2022

Dans une récente étude, Santé publique France a recensé 378 cas importés de dengue, 23 de chikungunya et 6 de Zika en 2022. Cependant, les cas autochtones de dengue, autrement dit les patients qui n’ont pas voyagé dans les zones où le virus circule activement, ont connu une importante hausse. L’organisme sanitaire a notamment enregistré 66 cas autochtones de dengue en 2022 alors que 48 cas ont été observés sur l’ensemble de la période 2010-2021.

Les régions françaises concernées par ces cas autochtones de dengue sont l’Occitanie (12 cas), la Provence-Alpes-Côté d’Azur (52 cas) et la Corse (2 cas). "Six de ces épisodes sont survenus dans des départements où aucun cas autochtone n’avait été rapporté auparavant (…) La survenue de cas de dengue autochtone est dorénavant un phénomène attendu dans le sud de la France, mais la situation a été exceptionnelle en 2022 : augmentation du nombre d’épisodes, de leur intensité et des zones géographiques concernées", peut-on lire dans le document de Santé publique France.

Comment se protéger du moustique tigre ?

Contrairement au moustique commun, le moustique tigre a tendance à piquer à l’aube ou au crépuscule, et est silencieux. Pour se protéger de ses piqûres et du risque de maladies virales, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) recommande notamment de porter des vêtements longs et clairs, d’utiliser des répulsifs cutanés et d’installer des moustiquaires dans sa chambre.