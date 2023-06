Moustique : une nouvelle solution mise au point pour éviter les piqûres

L'ESSENTIEL Une nouvelle solution permet de réduire d’au moins 80 % le risque de piqûre de moustique.

Il s'agit d'un gel de nanocristaux de cellulose.

Lorsque de l'indole est ajouté à ce produit, il permet de réduire de 99,4 % la ponte d'oeufs de moustiques.

Sprays répulsifs, bougies à la citronnelle, diffuseurs électriques, et peut-être bientôt un nouveau produit pour lutter contre les moustiques. En effet, selon les résultats des premiers essais cliniques publiés dans la revue PNAS Nexus, un répulsif mis au point par des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem, en Israël, permet de réduire d'au moins 80 % le risque de piqûre. Autre aspect positif : son efficacité serait durable.

Anti-moustique : le répulsif bloque les odeurs corporelles

Selon les mots du docteur Jonathan Bahbot, chercheur à l'origine de cette découverte à Euronews, ce produit qui pourrait être mis sur le marché l'an prochain, agit comme un "camouflage chimique". À l'inverse de la majorité des solutions existantes sur le marché, il ne diffuse pas d'odeurs, mais bloque celles des humains. En l'appliquant sur la peau, les odeurs corporelles ne sont plus perceptibles pour les moustiques, ce qui limite le risque de piqûre.

Ce répulsif est en grande partie composé de cellulose, une molécule organique que l'on trouve dans beaucoup de végétaux. Elle est combinée avec de l'acide sulfurique, conduisant à la formation de nanocristaux de cellulose. “Mélangés avec de l'eau et une petite quantité de glycérol, les nanocristaux peuvent être appliqués sur la peau comme un gel”, peut-on lire dans un communiqué.

80 % de risque en moins d'être piqué par un moustique

Lors des essais cliniques, les chercheurs ont observé que le fait d'appliquer une couche de ce gel de nanocristaux de cellulose permettait de réduire de 80 % le risque de piqûre. D'autre part, ils ont également observé une diminution de 99,4 % de la ponte d'œufs après que les moustiques aient été exposés à du sang avec de la cellulose et de l'indole, une substance présente dans certaines fleurs. Autrement dit, le mélange de cellulose à de l'indole serait très efficace pour limiter les piqûres, mais aussi pour éliminer les moustiques en réduisant leur multiplication.

De nouveaux essais cliniques devront être faits avant de mettre cette solution sur le marché. Les scientifiques espèrent le commercialiser d'ici un an, en 2024, et ainsi offrir un "système de protection individuelle parfait, à longue portée et de longue durée", conclut Jonathan Bohbot.