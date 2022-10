Moustiques : ces odeurs sur votre peau les attirent comme des aimants

L'ESSENTIEL Les moustiques Aedes Aegypti sont les principales espèces vectrices de l’infection à virus Zika, de la dengue, de la fièvre jaune et du chikungunya.

Ils détectent les odeurs humaines avec deux récepteurs olfactifs : les récepteurs Orco et IR.

Pourquoi certains se font plus piquer par les moustiques ? C’est une question que de nombreuses personnes se posent. D’après plusieurs hypothèses, le taux de sucre dans le sang, le groupe sanguin, la consommation de certains aliments, le fait d'être une femme ou un enfant pourraient expliquer pourquoi une personne peut-être le casse-croûte préféré de ces nuisibles. Mais, "ce phénomène est encore mal compris", ont indiqué des chercheurs de l'université Rockefeller aux États-Unis.

Des échantillons d’odeur de peau ont été collectés chez 64 personnes

C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser des travaux parus dans la revue Cell. Dans le cadre de cette étude, les scientifiques ont testé l’une des théories pouvant expliquer l’attirance plus ou moins grande des moustiques pour un corps humain : les variations d'odeurs liées au microbiote cutané.

Pour mener à bien les recherches, l’équipe a recruté 64 adultes et les a suivis pendant trois ans. Les participants ont dû porter des manchons en nylon sur leurs avant-bras durant six heures par jour. Ils ont répété ce processus sur plusieurs jours pour collecter des échantillons de leurs odeurs de peau. Ensuite, les auteurs ont testé l’attractivité des manchons en nylon en les exposant à des moustiques Aedes Aegypti.

La présence d’acides gras sur la peau attire les moustiques

Selon les résultats, les acides gras émanant de la peau créent un parfum qui attire les moustiques. "Il existe un lien très, très fort entre le fait d'avoir de grandes quantités de ces acides gras sur la peau et le fait d'être un aimant à moustiques", a déclaré Leslie Vosshall, auteure des travaux, dans un communiqué.

L’un des volontaires, nommé "sujet 33" était quatre fois plus attirant pour les moustiques que la deuxième personne la plus attirante, et 100 fois plus attirant que le participant le moins attirant, à savoir le "sujet 19". D’après les chercheurs, les personnes qui attiraient le plus les moustiques produisaient beaucoup plus d'acides carboxyliques. Ces substances sont présentes dans le sébum et sont utilisées par les bactéries de notre peau pour produire notre odeur corporelle.

"Comprendre pourquoi certains êtres humains sont de véritables aimants à moustiques permet de comprendre quelles sont les odeurs cutanées les plus attirantes pour les moustiques et pourrait permettre de développer des répulsifs plus efficaces", ont conclu les auteurs.