Moustique tigre : une hausse inhabituelle des cas de dengue autochtone en métropole

L'ESSENTIEL Le virus de la dengue circule régulièrement en Martinique, Guadeloupe, Guyane ainsi que dans les îles françaises du pacifique et de l’océan indien.

En cas de dengue, l’aspirine et les anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont déconseillés à cause du risque hémorragique.

Le traitement de cette maladie infectieuse est symptomatique, soulageant de la douleur et de la fièvre.

28. C’est le nombre de cas de dengue qui ont été recensés en France métropolitaine, plus précisément dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, depuis le 1er mai dernier. Selon les autorités sanitaires, ces chiffres sont supérieurs à ceux enregistrés les années précédentes. Récemment, le ministère de la Santé a précisé que "ces cas étaient survenus chez des personnes n’ayant pas voyagé en zone de circulation du virus dans les 15 jours précédant l’apparition des symptômes."

"En métropole, le moustique tigre est implanté dans 67 départements"

Dans un communiqué, il a également rappelé que cette maladie infectieuse se transmettait de personne à personne par l’intermédiaire de la piqûre d’un moustique tigre infecté. "En métropole, le moustique Aedes albopictus ou moustique tigre est à ce jour implanté durablement dans 67 départements", peut-on lire dans le document publié le 14 septembre.

La dengue se manifeste par des maux de tête, la fièvre et des courbatures. Ces symptômes surviennent dans les 3 à 14 jours qui suivent la piqûre par le moustique. Ces derniers sont souvent bénins, mais cette pathologie infectieuse peut se compliquer de formes hémorragiques.

Comment éviter de contracter la dengue ?

Pour limiter la survenue de foyers épidémiques en France métropolitaine, le ministère de la Santé a de nouveau listé les gestes à adopter pour prévenir l’introduction de la dengue sur le territoire.

Afin de réduire le développement des moustiques autour de son domicile, il convient de ranger à l’abri de la pluie tout récipient contenant de l’eau (seaux, arrosoirs), de recouvrir d’une moustiquaire les réserves d’eau (fût, bidon, piscine non-traitée) et de veiller au bon écoulement des gouttières. Pour éviter de se faire piquer, il est préconisé de porter des vêtements couvrants et amples et d’appliquer un répulsif cutané, le matin et le soir, sur les zones de peau découvertes.

"Consulter immédiatement son médecin traitant en présence de symptômes évocateurs (forte fièvre d’apparition brutale, douleurs musculaires ou articulaires, douleurs oculaires, fatigue, maux de tête), en particulier si un diagnostic de Covid-19 a été écarté et s’ils apparaissent dans les 15 jours qui suivent le retour d’un voyage en zone tropicale", a précisé le ministère.