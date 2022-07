Moustiques : pourquoi faut-il vaporiser les fenêtres avec du vinaigre ?

L'ESSENTIEL Le moustique tigre s'est implanté dans 64 départements et est actif dans 67% du territoire français, indique le site de Vigilance Moustiques.

Le moustique tue chaque année 725 000 personnes devant l’Homme qui fait 475 000 victimes.

C’est bien connu, on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre... mais les moustiques non plus, puisqu'ils détestent son odeur!

Alors que le moustique tigre notamment, qui peut transmettre le Zika, le paludisme et la dengue est désormais bien implanté sur le territoire et est particulièrement actif, le vinaigre blanc, produit miracle et naturel pour la maison s’avère en effet efficace pour lutter contre les moustiques qui s’invitent chez nous.

A distance

Pour cela il suffit de le vaporiser sur les cadres de fenêtre, ce qui permettra de maintenir à distance de nombreux insectes : non seulement les moustiques, mais également les mouches et même les tiques qui foisonnent lors des grandes chaleurs.

C’est un répulsif sans danger pour l'homme, pour l’environnement et à moindre coût qu’il est de plus facile à préparer: il suffit de diluer du vinaigre blanc à de l’eau à quantités égales dans un flacon muni d’un pulvérisateur et de l’utiliser autour des fenêtres et des portes.

Moyens naturels

Si l’odeur du vinaigre blanc vous incommode, il existe d’autres moyens naturels pour faire fuir les moustiques, comme le savon lorsqu’il contient des huiles essentielles aux vertus répulsives.

Et plutôt qu’utiliser des bombes aérosols polluantes ou des diffuseurs anti-moustiques électriques chimique et allergène à base de DEET, vous pouvez également utiliser de l’ail (que les moustiques détestent) ou couper un citron et y insérer quelques clous de girofle avant de le placer à l’intérieur ou à l’extérieur.

L’oignon est également très utile: en conserver tranché en deux près du lit ou près des rebords de fenêtre permettra de passer enfin une nuit tranquille.