Débarrassez-vous des moustiques avec du savon : cela crée une barrière

L'ESSENTIEL En France, on recense 70 espèces de moustiques différentes.

Tous ne piquent pas au même moment de la journée et ne présentent pas tous le même risque sanitaire.

Vous êtes envahis de moustiques et ils vous prennent particulièrement comme cible ? N’hésitez pas à leur passer un savon, littéralement! En effet, lorsqu'ils contiennent un ou plusieurs composants issus de plantes aromatiques, les savons sont très efficaces pour se débarrasser de ces nuisibles.

Râper le savon

Ce n’est pas le savon en lui-même mais la citronnelle, l'huile d’olive, l'huile de noix de coco ou l'huile de ricin qu’ils peuvent contenir qui agit. La présence du géraniol, substance présente dans la citronnelle ou le géranium, produit notamment une action répulsive à spectre large en éloignant tous les insectes. Pour l’utiliser à bon escient, il faut râper le savon et le déposer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Cette méthode a déjà fait ses preuves dans un pays où les moustiques sont un véritable fléau : en Ouganda, une jeune entrepreneure prometteuse a mis au point un savon anti-moustiques. Sa recette : une touche d'huile d'olive, une pointe d'huile de palme et de l'hydroxyde de sodium à laquelle elle a ajouté de la citronnelle et de la lavande comme répulsifs naturels, et les moustiques fuient.

Autres répulsifs

Parmi les autres répulsifs que l’on ne soupçonne pas forcément: le liquide vaisselle. Versez quelques gouttes de liquide vaisselle idéalement parfumé au citron dans de l’eau et placez le répulsif à l’extérieur.

Et plutôt qu’utiliser des bombes aérosols polluantes ou des diffuseurs anti-moustiques électriques chimique et allergène à base de DEET, vous pouvez aussi utiliser de l’ail (que les moustiques détestent) ou couper un citron et y insérer quelques clous de girofle avant de le placer à l’intérieur ou à l’extérieur. Sachez aussi que la transpiration et les parfums trop forts attirent les moustiques.