Moustiques : 5 remèdes naturels pour les faire fuir

L'ESSENTIEL Le moustique tigre est présent en France depuis 2004.

Il existe des zones endémiques, où le climat est favorable au développement des moustiques.

En France, les personnes infectées lors d’un voyage, par la dengue par exemple, peuvent favoriser la transmission d’une maladie si elles se font piquer à leur retour.

L’été, le soleil, la chaleur, les vacances et … les moustiques ! Ils font leur retour avec les beaux jours. Leurs piqûres sont désagréables, mais elles peuvent aussi être dangereuses. Pour s’en protéger, il existe des solutions naturelles pour éloigner ces insectes.

Quels sont les dangers des moustiques ?

Chez les moustiques, seules les femelles piquent. Elles le font avant la ponte des œufs, qui peuvent éclore en seulement quatre jours. "Le moustique se développe plus rapidement lorsque les températures augmentent", précise l’Assurance maladie. Dans les pays chauds, leur développement est ainsi plus facile, or ces insectes sont une menace : ils sont vecteurs de maladie. Lorsqu’un moustique femelle est infecté par un virus, il peut le transmettre à l’humain lors de la piqûre. Chikungunya, dengue, maladie à virus Zika, fièvre jaune, encéphalite japonaise, fièvre du Nil occidental, fièvre de la vallée du Rift font partie des maladies virales transmises par le moustique. Mais il peut aussi transmettre des maladies parasitaires comme le paludisme. Selon son espèce, les maladies qu'il porte varient. Le moustique tigre, par exemple, peut être porteur de trois virus en particulier : la dengue, Zika et chikungunya.

Comment s’en protéger ?

Pour éviter les piqûres, il existe des produits répulsifs à appliquer sur le corps. Il est aussi recommandé de porter des vêtements longs et amples, voire d’installer des moustiquaires. Dans certaines communes, des opérations de démoustication sont lancées lorsque des cas de contamination par les moustiques vecteurs sont détectés. Pour les particuliers, il est possible d’installer des pièges, des appareils à brancher ou encore d’utiliser des raquettes spéciales pour les tuer.

Des techniques naturelles

Certaines plantes permettent d’éloigner les moustiques de manière naturelle. Près des ouvertures, l’installation de basilic, de thym citron, de mélisse, d’eucalyptus ou de verveine citronnelle fait office de répulsif naturel contre ces insectes. Les diffuseurs sont une autre solution pour les repousser : il suffit d’y placer un mélange d’huile essentielle de citronnelle et de géranium, ou de l’huile essentielle d’eucalyptus.

Sinon, il existe différents remèdes de grand-mère : un bol de thé avec une gousse d’ail pressée ou des oranges fraîches piquées de clous de girofle dégagent une odeur qui déplaît aux moustiques. En période de fortes chaleurs, le ventilateur peut avoir un double emploi : ces insectes n’aiment pas l’air en mouvement. Placer un ventilateur près d’une fenêtre ouverte ou plusieurs ventilateurs autour de vous devrait repousser ces insectes indésirables.