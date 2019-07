Moustique tigre : 5 méthodes efficaces pour éviter d’être piqué

Fléau des étés chauds, les moustiques importunent nos nuits en nous tournant autour pendant des heures afin de s’abreuver de notre sang. Non contents de bourdonner près de nos oreilles et de nous empêcher de dormir, ils finissent irrémédiablement par nous piquer en laissant sur notre peau des piqûres qui démangent.

Mais parmi les espèces guettant un morceau de peau dénudée pour y planter leur trompe, l’une requiert particulièrement notre vigilance : le moustique tigre, ou Aedes albopictus. Facile à identifier grâce à ses rayures noires et blanches présentes sur le corps et sur les pattes, ce moustique de petite taille (moins de 1cm d’envergure) peut, dans certaines conditions bien particulières, transmettre la dengue ou le chikungunya.

Originaire d’Asie du sud-est, il est aujourd’hui implanté dans la majorité des départements du sud de la France, ainsi qu’en Alsace et dans le bassin parisien. D’où la nécessité de savoir s’en protéger. Voici 5 méthodes pour tenir le moustique tigre éloigné.

1. Privilégier les répulsifs naturels

S’il est tout à fait possible d’acheter des répulsifs classiques contre les moustiques, ces derniers ne conviennent pas à tout le monde. Contenant une molécule appelée DEET, ils sont fortement déconseillés aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Par ailleurs, certaines plantes agissent comme un répulsif naturel. C’est le cas de l’eucalyptus citronné, dont le principe actif appelé "PMD", "p-menthane-3,8-diol", "paramenthane-3,8-diol", "PMD, menthoglycol" ou encore "Citriodol®" promet une efficacité jusqu’à 3 heures après l’application.

Les huiles essentielles ou les bracelets à ultrasons ne sont en revanche pas recommandé, précise le Huffington Post car leur efficacité est loin d’être prouvée.

2. Porter des vêtements longs et amples

C’est sans doute la méthode la plus efficace pour éloigner les moustiques tigres : le port de vêtements longs et amples qui couvrent le dos, les avant-bras et les mollets. Pour éviter d’avoir trop chaud en plein été, privilégiez les matières naturelles comme le coton ou le lin, qui laissent respirer la peau et permettent une évacuation de la transpiration.

3. Utiliser les plantes

À l’instar de l’eucalyptus citronné, utilisé comme répulsif, certaines plantes ont l’avantage de tenir les moustiques à distance, ceux-ci étant incommodés par leur odeur. C’est le cas du géranium, du basilic citronné, du basilic cannelle ou encore de la lavande.

Les clous de girofle sont aussi très efficaces : plantez-en quelques-uns dans un demi-citron que vous laisserez dans une coupelle. Enfin, si vous avez un chat, n’hésitez pas à utiliser son herbe à chat (ou cataire) pour tenir les moustiques éloignés : ces derniers honnissent son odeur.

4. Allumer le ventilateur

Autre astuce qui a fait ses preuves : allumer le ventilateur. Non seulement celui-ci rafraîchit l’atmosphère en cas de canicule, mais il a été prouvé qu’il rendait la tâche de nous piquer plus difficile pour les moustiques, non seulement parce qu’il disperse notre odeur, mais parce que l’air qu’il génère rend son vol pour nous atteindre bien plus périlleux.

5. Supprimer les eaux stagnantes

Enfin, il est recommandé de ne pas laisser dans votre jardin, sur votre balcon ou sur les rebords de fenêtre des réceptacles d’eau stagnante comme les coupelles de pots de fleurs, les arrosoirs, ou les vieux pneus. En effet, le moustique tigre peut les coloniser et se servir de ces petits points d’eau pour pondre ses œufs. Pensez aussi à vider vos gouttières si elles sont bouchées.