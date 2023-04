Moustiques : des scientifiques ont sans doute trouvé la solution pour s’en débarrasser

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont analysé les protéines des spermatozoïdes des moustiques Culex pipiens pour trouver celles qui maintiennent leur qualité et les activent.

Le fait de désactiver une protéine trouvée dans leurs spermatozoïdes pourrait les empêcher de "nager" vers les œufs et de les féconder.

Les informations sur la motilité des spermatozoïdes chez ces insectes pourraient avoir des conséquences sur l'amélioration de la fertilité chez les êtres humains.

"Lors de l'accouplement, les moustiques s'accouplent queue contre queue et les mâles transfèrent le sperme dans l'appareil reproducteur de la femelle. Il peut y être stocké pendant un certain temps, mais il doit encore aller du point A au point B pour achever la fécondation", a expliqué Catherine Thaler, biologiste à l’université de Californie à Riverside (États-Unis) dans un communiqué.

D’après elle, des protéines sécrétées lors de l'éjaculation, qui activent les flagelles ou les "queues" des spermatozoïdes, sont essentielles à l'accomplissement de ce voyage. "Sans ces protéines, les spermatozoïdes ne peuvent pas pénétrer dans les ovules. Ils restent immobiles et finissent par se dégrader", a ajouté Richard Cardullo, un de ses collègues.

Moustiques : désactiver les protéines de leurs spermatozoïdes

Dans une étude, publiée dans la revue Plos One, les chercheurs ont isolé et examiné des spermatozoïdes matures de moustiques Culex pipiens, qui transmettent l'encéphalite cérébrale. Leur but ? Étudier l'ensemble des protéines des spermatozoïdes et trouver celles qui maintiennent leur qualité lorsqu'ils sont inactifs et qui les activent pour qu'ils "nagent". Après cette analyse, ils ont constaté qu’en désactivant une protéine trouvée dans les spermatozoïdes des moustiques, cela les empêchait de "nager" vers les œufs et de les féconder.

Selon les auteurs, ce type de profilage des protéines ouvre la voie à une lutte contre les moustiques plus respectueuse de l'environnement. "Nous avons renoncé à pulvériser des pesticides partout, car cela tue tout, les bons comme les mauvais insectes, et nuit aux autres animaux", a déclaré Catherine Thaler. "Mais même si les gens détestent les moustiques, la plupart des écologistes s'opposeraient à un plan visant à les éradiquer complètement. Ils jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire des poissons et d'autres animaux", a signalé Richard Cardullo.

"Une meilleure compréhension des spermatozoïdes" pour "aider les couples à concevoir"

L’équipe espère que les informations sur les régulateurs de la motilité des spermatozoïdes chez les moustiques Culex pipiens s'appliqueront également à d'autres espèces de moustiques. En outre, en savoir plus sur la motilité des spermatozoïdes de ces insectes pourrait avoir des conséquences sur l'amélioration de la fertilité chez les êtres humains.

Richard Cardullo étudie depuis longtemps les spermatozoïdes des mammifères dans l'espoir de mettre au point un contraceptif masculin. "Mais il est tout aussi important de prévenir les grossesses non-désirées que d'aider les couples à concevoir. Les taux de fécondité humaine sont en baisse depuis des années, en partie à cause de facteurs environnementaux. Une meilleure compréhension des spermatozoïdes pourrait aider à surmonter certains de ces facteurs", a-t-il conclu.