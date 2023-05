Pourquoi votre savon peut attirer les moustiques

L'ESSENTIEL Certains savons attirent les moustiques et d'autres les repoussent.

Mais cet effet varie d'une personne à l'autre en raison du profil d'odeur de la peau unique à chacun individu.

Les scientifiques ont identifié quatre produits chimiques associés qui semblent plaire aux moustiques et trois qui les repoussent, y compris une substance parfumée à la noix de coco et un composé floral utilisé pour traiter la gale et les poux.

Si vous semblez être le festin préféré des moustiques, il suffit peut-être de changer de gel douche. Une étude, menée par des chercheurs de Virginia Tech et publiée dans la revue iScience le 10 mai dernier, montre que ces insectes sont attirés par l'odeur de certains savons.

Piqûre de moustique : les savons ont des effets différents selon les personnes

Cherchant à comprendre pourquoi certaines personnes se faisaient plus piquer par les moustiques que d'autres, les scientifiques ont étudié les odeurs émises par quatre volontaires, avant leur douche et après s'être lavés avec quatre marques de savon disponibles sur le marché américain : Dial, Dove, Native et Simple Truth.

Ils ont découvert que certains savons attirent, en effet, les moustiques. Toutefois, les effets varient d'un individu à l'autre en raison des interactions entre la composition des produits lavants et le profil d'odeur unique de chacun. En d'autres termes, un savon qui attire un moustique chez une personne peut ne pas l'attirer chez une autre personne.

Des produits chimiques spécifiques attirent ou repoussent les moustiques

Les scientifiques ont identifié quatre produits chimiques qui semblent plaire aux moustiques et trois qui les repoussent, y compris une substance parfumée à la noix de coco et un composé floral utilisé pour traiter la gale et les poux.

"Ce qui compte vraiment pour le moustique n'est pas le produit chimique le plus abondant, mais plutôt les associations et combinaisons spécifiques des substances, non seulement du savon, mais aussi de nos odeurs corporelles personnelles", explique un des auteurs de l'étude Clément Vinauger dans un communiqué. "Tous les savons contenaient un produit chimique appelé limonène qui est un anti-moustique connu, mais bien qu'il s'agisse du produit chimique principal des quatre savons, trois des quatre savons que nous avons testés ont augmenté l'attraction des moustiques."

L'équipe a ensuite combiné les produits chimiques qui faisaient réagir les insectes volants pour créer et tester des mélanges d'odeurs attrayants ou répulsifs. "Avec ces mélanges, nous avons éliminé tout "le bruit dans le signal" en n'incluant que les produits chimiques dont les statistiques nous disaient qu'ils étaient importants pour l'attraction ou la répulsion", a précisé Clément Vinauger. Pour lui, le savon parfumé à la noix de coco est le plus efficace pour éloigner les moustiques. Toutefois, compte tenu de la réaction de la peau de chacun, son conseil n'est peut-être pas le plus efficace sur vous.