Moustique tigre : pas de cas domestique de dengue pour le moment

L'ESSENTIEL Santé Publique France a publié ses premières données de sa surveillance renforcée des cas de dengue, Zika et chikungunya pour 2023.

Aucun cas domestique des trois maladies tropicales n'a été enregistré entre le 1er et 23 mai.

En revanche, 46 cas importés de dengue ont été diagnostiqués ainsi qu'un cas importé de chikungunya.

Face aux risques de multiplication de cas domestiques de maladies tropicales comme la dengue et le chikungunnya en Métropole dans les années à venir en raison de la présence croissance du moustique tigre dans l'Hexagone, les autorités sanitaires se montrent particulièrement vigilantes. Santé Publique France a dressé son premier bilan pour la saison 2023.

Moustique tigre : 46 cas importés de dengue

Selon le premier rapport de la saison de Santé Publique France, aucun cas domestique de dengue n'a été signalé sur le territoire métropolitain du 1er au 26 mai 2023. En revanche sur la même période, 46 cas importés de dengue ont été diagnostiqués dans les départements avec implantation documentée d'Aedes albopictus (moustique tigre, NDLR) et 1 cas importé de chikungunya. Personne n'a été infecté par le virus zika.

"En complément de la situation en métropole, des foyers de dengue actuellement actifs en Martinique et en Guadeloupe ont été identifiés ainsi qu’une recrudescence de cas de chikungunya et de dengue en Amérique Latine signalée par l’OMS (au départ ou au retour de voyage)", précise l'organisme de santé dans son rapport publié le 2 juin.

Moustique tigre : les bons gestes à adopter

Il est essentiel d'adopter les bons gestes pour se protéger des piqûres des moustiques dans les régions où des cas de chikungunya, de dengue ou de zika ont été signalés et ainsi éviter les maladies qu'ils peuvent transmettre. Santé Publique France rappelle l'importance de :

porter des vêtements longs et couvrants ;

se protéger avec des produits répulsifs adaptés ;

installer et utiliser des serpentins à l’extérieur ;

vider régulièrement les réceptacles d'eau : vase, seau, coupelle de pot de fleur, gouttières bouchées... ;

prêter une attention particulière aux personnes fragiles, comme les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Pour mémoire, le moustique tigre est présent dans plus de 58 départements de l'Hexagone, principalement dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Île-de-France.

D'ailleurs, l’année 2022 avait enregistré une hausse des cas autochtones de dengue avec 9 foyers identifiés totalisant 65 cas. "Ces cas étaient répartis en Occitanie, Paca et Corse, et des foyers sont survenus dans des départements jusque-là épargnés comme la Corse, les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne", précise Santé Publique France dans son communiqué.