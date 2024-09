Gastro-entérite : comment éviter sa transmission ?

L'ESSENTIEL La gastro-entérite aiguë est une inflammation de la muqueuse du tube digestif.

La transmission des gastro-entérites étant majoritairement interhumaine, les mesures de prévention et de contrôle de ces infections sont en premier lieu essentiellement basées sur l’application de mesures d’hygiène.

Gastro-entérite : mettre en place des mesures d'hygiène

Tout d’abord, pour limiter les risques de transmission, un nettoyage soigneux et fréquent des mains au savon est nécessaire.



"Certains virus (rotavirus et norovirus) étant très résistants dans l’environnement et présents sur les surfaces, celles-ci doivent être nettoyées soigneusement et régulièrement dans les lieux à risque élevé de transmission (collectivités des enfants, institutions accueillant les personnes âgées, ect...)", indique également Santé publique France.



Lors de la préparation des repas, l’application de mesures d’hygiènes strictes des mains avant de toucher des aliments et à la sortie des toilettes est primordiale. "Ceci est particulièrement important dans les collectivités (institutions accueillant des personnes âgées, services hospitaliers, crèches)", explique Santé publique France.

Gastro-entérite : avoir recours à la vaccination des enfants

Outres ces mesures préventives liées à l'environnement, il est possible d'avoir recours à la vaccination contre la gastro-entérite depuis juin 2022. "La vaccination contre les rotavirus est recommandée en France pour protéger les nourrissons et les enfants contre les gastro-entérites dues à ces virus. Elle est utilisée depuis de nombreuses années dans la plupart des pays développés où elle a fait la preuve d’une grande efficacité", indique le site vaccination-info-service.

"La vaccination des nourrissons contre le rotavirus est recommandée dès l'âge de 6 semaines. Il est très important de respecter le calendrier prévu pour la vaccination pour que les doses puissent être reçues avant l’âge limite (6 ou 8 mois selon le vaccin utilisé)", peut-on également lire sur le portail d'information.

Deux vaccins sont aujourd'hui disponibles en France et ils sont "à boire" : aucune injection n’est nécessaire.

Gastro-entérite : rester chez soi au moins deux jours

Enfin, si l'on est contaminé par la gastro-entérite, mieux vaut rester chez soi au moins deux jours pour éviter la transmission de la maladie aux autres. "Certaines personnes ne seront plus contagieuses après 24 heures. Mais pour être absolument sûr de ne contaminer personne, tous les patients devraient reprendre les activités collectives seulement 48 heures après la fin des symptômes", indique la HAS (Haute Autorité de Santé).

La Haute Autorité de Santé précise : "le retour d’un sujet malade en collectivité n’est sous tendu à la prescription d’antibiotiques que de façon exceptionnelle (coqueluche, streptocoque du groupe A, shigelles...). Dans ces cas seulement, la collectivité peut demander à la personne ou sa famille la preuve que cet antibiotique a bien été prescrit (copie de l’ordonnance)." Les spécialistes ajoutent : "par ailleurs, dans de rares cas, le retour en collectivité peut être subordonné à la production d’examens microbiologiques négatifs. Par contre, la collectivité est infondée à demander la fourniture d’un certificat de non contagion, que les médecins doivent s’abstenir de rédiger."

Gastro-entérite : quels sont les symptômes ?

Après une période d'incubation de 24 à 72 heures, la gastro-entérite se révèle par l'apparition soudaine d'une diarrhée aiguë. Ce type de diarrhée se caractérise par des modifications de la fréquence des selles (plus de trois selles en 24 heures) et de leur consistance (molle ou liquide). La diarrhée peut s'accompagner de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, de crampes, d'une fièvre modérée et parfois de sang rouge dans les selles.