Gastro-entérite : plus de 600 personnes intoxiquées par l'eau du robinet

L'ESSENTIEL Les symptômes caractéristiques de gastro-entérite sont des douleurs abdominales, des nausées, des diarrhées, des vomissements et parfois de la fièvre.

656 personnes résidant à Saint-Didier en Velay ou à la Séauve-sur-Semène ont souffert de ces manifestations.

D'après une nouvelle enquête, elles auraient été intoxiquées par l'eau du robinet.

Plusieurs cas de symptômes digestifs parmi les habitants de Saint-Didier-en-Velay et de la Séauve-sur- Semène ont été signalés par des professionnels de santé à la préfecture de la Haute-Loire et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes dans la journée du lundi 2 septembre 2024.



"Afin de mieux connaître l’ampleur de cette épidémie et d’en rechercher la cause, Santé Publique France, en lien avec l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la préfecture de la Haute-Loire, a réalisé une enquête en ligne auprès des habitants de ces deux communes", expliquent les auteurs de l’enquête.



L’enquête en ligne a été diffusée par des relais locaux dès le mardi 3 septembre et était accessible jusqu’au mardi 10 septembre. Toute personne domiciliée à Saint-Didier en Velay ou à la Séauve-sur- Semène (malade et non malade) était invitée à répondre au questionnaire.

Gastro-entérite et eau du robinet : plus de 900 réponses

L’enquête en ligne a permis de recueillir plus de 900 réponses. L’analyse des questionnaires complétés par les personnes domiciliées à Saint-Didier en Velay ou à la Séauve-sur-Semène montre un nombre élevé de personnes (656, soit 13 % des habitants des deux communes) déclarant des symptômes caractéristiques de gastro-entérite (douleurs abdominales, nausées, diarrhées, vomissements, fièvre), la plupart du temps avec une résolution sous 24 heures.



"Les symptômes sont survenus principalement au cours du dernier week-end d’août (samedi 31 août et dimanche 1er septembre)" précise l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur son site internet. "Il ressort que les personnes déclarant consommer de l’eau du robinet pour la boisson (parfois ou exclusivement) avaient un risque plus élevé d’être malades que les personnes déclarant ne pas boire l’eau du robinet", ajoute-t-elle.



Par ailleurs, 191 personnes (dont 145 malades) ont déclaré avoir perçu un problème de qualité de l’eau distribuée (couleur, goût ou odeur anormaux) courant du mois d’août.

Gastro-entérite : "d es résultats en faveur d’une contamination ponctuelle du réseau d’eau"

"Le nombre important de personnes malades ayant pour seule exposition la consommation de l’eau distribuée dans les communes de Saint-Didier en Velay et la Séauve-sur-Semène oriente vers l’hypothèse d’une contamination du réseau d’eau de ces deux communes", estiment les enquêteurs. "La répartition des cas sur l’ensemble du territoire de ces deux communes renforcent cette hypothèse", analysent-ils.



"La diminution rapide du nombre de cas à partir du lundi 2 septembre oriente vers une contamination probablement ponctuelle survenue dans les derniers jours du mois d’août", complètent-ils.



L’ensemble des analyses réalisées par l’exploitant sur le réseau d’eau du robinet montre en effet à ce jour des résultats conformes aux normes sanitaires requises. Aussi, l’eau du robinet distribuée dans les communes de Saint-Didier en Velay et de la Séauve-sur-Semène peut désormais être consommée en toute sécurité.