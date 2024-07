Gastro-entérite : plus de 230 randonneurs touchés sur les chemins du GR20

L'ESSENTIEL Au moins 236 randonneurs ont présenté une gastro-entérite sur le sentier de grande randonnée 20 en Corse.

"Aucun cas grave, 7 hospitalisations de courtes durées ont été comptabilisées", selon l’Agence Régionale de Santé de l’île.

D’après les premiers résultats des investigations, l'épidémie serait principalement causée par le norovirus.

Le 26 juillet, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse a alerté sur l'apparition de plusieurs cas de gastro-entérites parmi les randonneurs du GR20, à savoir un itinéraire de randonnée qui traverse la Corse du nord au sud en passant par la chaîne de montagnes. "L’épidémie a probablement débuté fin juin, avec un pic observé le 12 juillet."

Nausées, vomissements, diarrhées : 236 cas de gastro-entérites sur le GR20

Pour déterminer le nombre de personnes touchées et les origines de cette situation "inhabituelle", l’ARS Corse, en collaboration avec Santé publique France et le Parc naturel régional de Corse, a mené des investigations. Verdict : au moins 236 malades ont été enregistrés entre le 1er et 15 juillet. "Aucun cas grave, 7 hospitalisations de courtes durées ont été comptabilisées." Les symptômes signalés sont essentiellement des diarrhées, des douleurs abdominales, de la fatigue et des nausées et des vomissements.

Selon les premiers résultats des enquêtes, le norovirus semble être à l’origine de cette épidémie. Ce dernier provoque une gastro-entérite aiguë pendant deux à trois jours en moyenne et sans complication. Chez les enfants et les personnes âgées, la durée des symptômes peut être plus longue. Pour rappel, ce virus se transmet facilement de personne à personne, par exemple en partageant des aliments avec un adulte malade, en touchant des surfaces ou des objets contaminés et en portant ensuite ses doigts à la bouche, en consommant des produits contaminés. Cependant, les autorités sanitaires précisent que "d’autres pathogènes, comme des bactéries, peuvent aussi être liés à cet épisode".

Randonnées : les gestes à adopter pour éviter de tomber malade

"Bien que le pic épidémique soit passé, il est crucial de rester vigilant", signale l’ARS Corse. Ainsi, elle rappelle que lors des randonnées, il convient de se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, plus précisément avant et après être allé aux toilettes, avant de préparer un repas et avant de manger. L’agence conseille aussi de traiter ou filtrer l’eau avant de la consommer, car elle peut être porteuse de pathogènes. "Utilisez des filtres portables, des pastilles de purification ou faites bouillir l'eau avant de la boire." Enfin, en cas de troubles gastriques, il faut éviter de préparer les repas pour les autres randonneurs jusqu’à 48h après la fin des symptômes.