Fièvre modérée : pourquoi prendre des médicaments ne doit pas être automatique

L'ESSENTIEL Des chercheurs de l'université d'Alberta ont mené des expériences sur des poissons pour comprendre l'effet de la fièvre sur l'organisme.

Ils ont découvert que la fièvre modérée aide à lutter contre l'infection et à réparer les tissus touchés.

Comme les mécanismes sont similaires chez l'Homme, les scientifiques qu'il pourrait être contreproductif de prendre des médicaments lorsqu'on est atteint d'une fièvre modérée.

Lorsque la température grimpe, le réflexe peut être de prendre du paracétamol. Ce geste serait contreproductif, selon une étude de l'université de l'Alberta, parue dans eLife le 14 mars 2023. Les chercheurs ont découvert qu’une fièvre légère aide à éliminer les infections plus rapidement.

Avoir de la température aide à lutter contre l’infection

Pour mieux comprendre les effets de la fièvre sur l’organisme, les scientifiques ont décidé d’inoculer une infection bactérienne à des poissons. Lorsque ces derniers sont malades, ils ont pour habitude de se déplacer dans des lieux plus chauds pour provoquer “une fièvre naturelle”.

Leurs symptômes étaient similaires à ceux observés chez les humains dont la température est montée à 38 degrés, notamment l'immobilité, la fatigue et le malaise. L’équipe a remarqué que la fièvre naturelle offre "une réponse intégrative qui non seulement active les défenses contre l'infection, mais aide également à la contrôler".

En effet, les poissons fiévreux ont éliminé la maladie en environ sept jours, soit la moitié du temps qu'il a fallu aux animaux qui étaient empêchés de se déplacer vers un lieu plus chaud, et donc d’avoir de la fièvre. La hausse de la température corporelle a aussi permis de stopper l'inflammation et de réparer les tissus qui avaient été blessés.

"Nous avons laissé la nature faire ce qu'elle fait, et dans ce cas, c'était une chose très positive", explique l'immunologiste Daniel Barreda, auteur principal de la recherche et professeur à la faculté des sciences de l'agriculture, de la vie et de l'environnement ainsi qu'à la faculté des sciences de l'environnement de l’université d’Alberta dans un communiqué.

Fièvre modérée : les résultats doivent être confirmé pour l’humain

Les chercheurs reconnaissent que leur découverte sur les effets de la fièvre doit être confirmée pour l'Homme par le biais de nouveaux travaux. Toutefois, "comme les mécanismes entraînant et entretenant la fièvre sont partagés entre les animaux, il est raisonnable de s'attendre à ce que des avantages similaires se produisent chez l'Homme", estiment-ils dans leur article.

Ainsi, pour eux, il serait préférable d’éviter de prendre des médicaments contre la fièvre en vente libre comme les anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) dès les premiers signes d'une température modérée. C'est-à-dire autour 38 degrés (elle est considérée comme élevée au-delà de 39 degrés). "Les AINS éliminent l'inconfort ressenti avec la fièvre, mais vous êtes aussi susceptibles de renoncer à certains des avantages de cette réponse naturelle”, indique le Pr Daniel Barreda.