Fièvre : un parent sur trois donne inutilement un médicament à son enfant

L'ESSENTIEL 45 % des parents utilisant un thermomètre pour prendre la température de leur enfant le font sur le front, 25 % par la bouche, 13 % par la voie auriculaire, 10 % sous l’aisselle et 3 % par la voie rectale.

Un parent sur trois donne un médicament contre la fièvre à son enfant, alors que ce n’est pas nécessaire.

"Il est souvent préférable de laisser la fièvre suivre son cours", car elle "aide à combattre l'infection".

Varicelle, otite aiguë, angine, rhinopharyngite… Lorsque ces maladies se présentent chez les enfants, leur température corporelle peut dépasser 38°C. Pour rappel, la fièvre est une réaction normale de l’organisme. Elle aide le corps à lutter contre les infections. Quand l'enfant a le front chaud, certains parents angoissent car ils ne savent pas comment faire baisser la fièvre et aider l'enfant à se sentir mieux. Selon une enquête américaine, certains parents ne mesurent pas correctement la température élevée de leur tout-petit.

Fièvre : 45 % des parents prennent la température sur le front

Après avoir recueilli 1.376 réponses de parents d'enfants âgés de 12 ans et moins, les chercheurs de l’université du Michigan (États-Unis) ont noté que 75 % disaient prendre la température de leur enfant dès qu'ils remarquent un problème possible, tandis que 23 % attendent de voir si le problème persiste ou s'aggrave avant de prendre la température.

D’après les données, 4 % des mères et des pères évaluaient une éventuelle fièvre en sentant si leur enfant est chaud au toucher. Les parents ayant recours à un thermomètre ont déclaré qu’ils prenaient généralement la température de leur enfant sur le front (45 %), par la bouche (25 %), l'oreille (13 %), l'aisselle (10 %) ou le rectum (3 %). "La voie rectale est la plus précise et ne nécessite pas de majoration de température", souligne l’Assurance maladie.

Les scientifiques ont rappelé que la technique utilisée et la voie choisie pour prendre la température d'un enfant était importante et pouvait affecter la précision de la mesure. Pourtant, seuls 56 % comprennent comment les relevés de température peuvent changer en fonction de la méthode utilisée. "Quel que soit le dispositif dont on se sert, il est important d’examiner les instructions pour s'assurer que la technique est adaptée à l'âge de l'enfant et que le dispositif est placé correctement lors de la mesure de la température", a déclaré Susan Woolford, pédiatre qui a dirigé l’enquête, dans un communiqué.

En cas de fièvre chez l’enfant, "il est préférable de la laisser suivre son cours"

Alors que la plupart des parents (89 %) reconnaissent qu'une fièvre légère aide l'organisme de l'enfant à combattre les infections, un parent sur trois donne un médicament à leur tout-petit pour faire baisser la fièvre, alors que ce n’est pas nécessaire. Lorsqu'ils leur donnent un traitement, 65 % des parents disent qu'ils notent toujours ou habituellement l'heure de chaque dose, et 84 % prennent toujours ou habituellement la température de leur enfant avant de lui donner une autre dose. Un quart des parents (26 %) disent qu'ils donnent toujours ou habituellement une autre dose de médicament pour empêcher la fièvre de revenir.

"Souvent, les parents s'inquiètent de la fièvre de leur enfant et veulent faire tout ce qu'ils peuvent pour faire baisser sa température. Cependant, ils ne savent peut-être pas qu'en général, la principale raison de traiter la fièvre est simplement d'assurer le confort de l'enfant. Certains parents se précipitent immédiatement pour donner des médicaments à leurs enfants, mais il est souvent préférable de laisser la fièvre suivre son cours. Faire baisser la température d'un enfant n'aide généralement pas à guérir sa maladie plus rapidement. En fait, une fièvre légère aide à combattre l'infection. Il y a aussi le risque de donner trop de médicaments quand ils ne sont pas nécessaires, ce qui peut avoir des effets secondaires", a expliqué Susan Woolford.

Si un enfant a de la fièvre, la pédiatre conseille d’avoir recours à des méthodes simples et non-médicamenteuses, telles que garder sa chambre fraîche, ne pas le laisser en faire trop et s’épuiser, s'assurer qu'il porte des vêtements légers et l'encourager à s'hydrater en buvant des boissons ou en mangeant des glaces.