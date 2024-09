Conflits conjugaux : ils détériorent durablement le sommeil des adolescents

L'ESSENTIEL Des chercheurs se sont penchés sur les conséquences des disputes parentales fréquentes au sein d'un foyer.

Ils ont alors découvert que ce climat de tension peut dégrader durablement le sommeil des adolescents.

A l'âge de 23 ans, ces jeunes se réveillent par exemple plus pendant la nuit.

Alors qu'un sommeil de bonne qualité est essentiel pour avoir une santé solide, une nouvelle étude démontre que les couples qui ont des rapports très conflictuels peuvent perturber durablement les nuits de leurs adolescents.

Conflits entre les parents : quelle échelle de mesure ?

Pour parvenir à cette conclusion, l'auteur de la recherche Ryan J. Kelly et ses collègues ont cherché à examiner la relation entre le fait d'avoir été témoin de conflits entre ses parents pendant l'adolescence (16-18 ans) et la qualité du sommeil au début de l'âge adulte (23 ans).



Les données utilisées dans cette analyse ont été collectées entre 2012 et 2020 auprès de 245 adolescents. De 16 à 18 ans, les participants ont renseigné les éventuels conflits entre leurs parents, leur fréquence et leur intensité via l'échelle "Children's Perception of Interparental Conflict Scale". Par ailleurs, leur sommeil a été évalué à plusieurs reprises via des actigraphes*.



Lorsqu'ils sont passés aux analyses, les chercheurs se sont concentrés sur trois mesures clés du sommeil : le temps passé à dormir, "l'efficacité du sommeil" (soit le pourcentage de temps que les participants passent à dormir entre l'endormissement et le réveil) et les épisodes de réveil (soit le nombre de fois où les participants se sont réveillés et sont restés éveillés pendant plus de cinq minutes pendant leur sommeil).



Conflits entre les parents : les jeunes adultes se réveillent plus la nuit

Les résultats ont montré que les personnes qui dormaient le mieux à l'âge de 16, 17 et 18 ans avaient également tendance à mieux dormir à l'âge de 23 ans. A l'inverse, les participants qui ont connu plus de conflits entre leurs parents entre 16 et 18 ans ont eu tendance à avoir une moins bonne efficacité du sommeil et un plus grand nombre d'épisodes d'éveil à l'âge de 23 ans. Le temps total passé à dormir n’a en revanche pas été associé à la quantité de conflits parentaux dont les participants avaient été témoins.



"Nos résultats sont parmi les premiers à illustrer que l'exposition aux conflits parentaux à l'adolescence prédit des problèmes de sommeil au début de l'âge adulte. La poursuite des recherches sur les antécédents des problèmes de sommeil chez les jeunes adultes pourrait bénéficier de la prise en compte de l'exposition antérieure au risque familial", concluent les auteurs de l'étude.



L'article intitulé "Exposure to parental interpartner conflict in adolescence predicts sleep problems in emerging adulthood" a été rédigé par Ryan J. Kelly, Morgan J. Thompson et Mona El-Sheikh.

*Les actigraphes permettent d'enregistrer l'activité durant le sommeil de façon fiable pendant une période prolongée.