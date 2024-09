Sommeil, libido, cheveux : et si manger des sauterelles améliorait votre santé ?

L'ESSENTIEL La consommation de farine de sauterelle Ruspolia nitidula a stimulé la libido de 4,77 intromissions par heure et de 1,26 éjaculations par heure par rapport aux animaux nourris avec des régimes sans protéines.

Leur sommeil a aussi été amélioré, avec une hausse de 11,95 heures par semaine.

La qualité des cheveux des rongeurs était nettement supérieure, avec 94,58 % des cheveux en parfait état dans le groupe nourri à base de sauterelles.

"Dans un contexte de production alimentaire insuffisante pour une population mondiale en forte croissance, la recherche de ressources alternatives, notamment de protéines à faible coût et à l'empreinte écologique négligeable, est un enjeu vital. Des études biochimiques ont révélé des compositions nutritionnelles intéressantes (protéines, acides aminés, minéraux) chez les insectes comestibles. De plus, les sauterelles comestibles, Ruspolia nitidula, sont souvent abondantes pendant plusieurs mois dans de nombreuses régions du Cameroun", ont écrit des chercheurs de l’université de Dschang (Cameroun) dans une étude publiée dans la revue Food Science of Animal Products.

Consommer des sauterelles améliore le sommeil, la libido et l’état des poils des rats

Dans le cadre des travaux, ces derniers ont voulu examiner de manière plus approfondie les bienfaits nutritionnels des sauterelles. Pour cela, l’équipe a mené une expérience sur 206 rats âgés de 10 semaines. Ils ont été répartis en trois groupes. Le premier groupe a été nourri avec de la farine de sauterelle Ruspolia nitidula, tandis que le deuxième a ingéré de la farine de poisson Clupea harengus. Le reste des rongeurs ont reçu une ration déficiente en protéines. Pendant 12 semaines, les scientifiques ont évalué l'impact de ces régimes alimentaires sur la libido, le sommeil, la pousse des cheveux et la santé globale.

Les résultats indiquent que le remplacement de la farine de poisson par de la farine de sauterelle Ruspolia nitidula entraîne des améliorations de la santé des rats. Dans le détail, les animaux ayant mangé des sauterelles présentaient une meilleure libido, avec des intromissions et des éjaculations plus fréquentes. La qualité du sommeil s'est également améliorée. En effet, les rats bénéficiaient d'un sommeil plus long et plus réparateur. "De plus, 94,58 % des poils examinés étaient en meilleur état pour tous les animaux nourris avec la farine sauterelle contre seulement 5,55 % et 0,27 % dans les groupes nourris à base de farine de poisson et à faible teneur en protéines."

Les insectes comestibles, des "sources alternatives de protéines"

Autre constat : les rats nourris à base de sauterelles ont montré une plus grande prise de poids corporel, ce qui indique une meilleure santé et une meilleure nutrition globales. "Nos recherches soulignent le potentiel important des insectes comestibles comme Ruspolia nitidula comme sources alternatives de protéines", a conclu Ngnaniyyi Abdoul, auteur principal de l’étude.