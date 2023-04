Manger des insectes peut améliorer la santé intestinale et aider la planète

L'ESSENTIEL Manger des insectes serait bénéfique pour notre microbiote, notre santé mais aussi pour l’environnement.

Selon cette nouvelle étude, 25 grammes de poudre de grillon consommés chaque jour augmentait les bonnes bactéries dans le microbiote intestinal.

La production d’insectes serait moins néfaste pour l’environnement que l'élevage traditionnel pour la viande.

Depuis quelques années, les insectes s’invitent dans le menu de certains restaurants. Il y en a même qui basent l’intégralité de leur carte sur cette “viande” ! Est-ce un effet de mode ou une réelle tendance d’avenir ? Selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Nature Food, ce serait sans doute plutôt la seconde option car la consommation d’insectes serait à la fois bénéfique pour notre santé et pour l’environnement.

Les insectes sont bons pour le microbiote

Dans le détail, les scientifiques estiment que c’est la chitine, une substance présente chez de nombreux insectes, et les graisses saines apportées par la consommation de ces petites bêtes qui seraient bonnes pour le microbiote intestinal, la partie de l’intestin où vivent tout un ensemble de micro-organismes : bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes. Celui-ci influence une grande partie de l’organisme, comme le système immunitaire, le cerveau, le système cardio-vasculaire ou encore le système osseux.

“La chitine n’est pas présente dans d'autres aliments d'origine animale, et la teneur en oméga-3 [présente chez les insectes] peut être plus élevée que celle que l'on trouve dans de nombreux aliments végétaux, indique Tiffany Weir, l’une des autrices de l'étude, dans un communiqué universitaire. Ces composantes peuvent offrir des bénéfices uniques pour l'intestin en favorisant un microbiote intestinal sain et en réduisant l'inflammation intestinale.”

La production d’insecte moins néfaste que l'élevage traditionnel pour l’environnement

En effet, lors de leur étude, les scientifiques ont découvert que 25 grammes de poudre de grillon consommés chaque jour augmentait les bonnes bactéries dans le microbiote intestinal. Mais les insectes sont aussi riches en nutriments essentiels et en protéines. "Ils sont une source de protéines animales respectueuse de l'environnement”, estime Valerie Stull, une autre des autrices de l'étude.

Les deux chercheuses estiment aussi que la consommation d’insectes pourrait aider à résoudre le problème de l’accès à la nourriture et de la malnutrition. "L'élevage d'insectes à faible coût permettrait aux communautés vulnérables de répondre à leurs besoins nutritionnels et d’améliorer leur sécurité alimentaire, estiment Tiffany Weir et Valerie Stull. Les insectes sont une source de protéines animales respectueuse de l'environnement qui nécessite moins de ressources que l’élevage traditionnel, et certaines espèces peuvent consommer et donc convertir certains produits [comme les déchets organiques et les déchets alimentaires] en aliments nutritifs et de haute qualité.” Autrement dit, en pouvant se nourrir de choses que l’humain ne peut consommer, les insectes participent au recyclage.

Bons pour le microbiote, la santé et l’environnement… Il y a donc fort à parier que les insectes feront partie de l’alimentation du futur !