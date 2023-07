Nourrir la planète grâce aux protéines d'insectes ?

L'ESSENTIEL Devant l'augmentation de la population et de ses besoins alimentaires, la consommation d'insectes pourrait contribuer à la nourrir.

Les protéines des insectes peuvent être isolées pour en conserver les nutriments.

Cela rendrait la consommation d'insectes plus attrayante pour les populations occidentales.

Le monde doit faire face à un besoin croissant en nourriture pour une population grandissante. Des études révèlent que la production alimentaire doit croître d'au moins 70 % pour nourrir une population aussi importante. Les protéines animales sont la principale source de protéines pour l'alimentation humaine, mais la production de viande, de lait et d'œufs influe sur l'utilisation de l'eau et des terres, de sorte que des alternatives sont nécessaires. Parmi les possibilités, les insectes sont un choix potentiel puisqu'ils sont abondants, faciles à élever et riches en protéines. Les insectes comme les criquets, les sauterelles et les vers de farine contiennent des quantités importantes de protéines et d'autres nutriments essentiels.

Les avantages nutritionnels des insectes

Les avantages nutritionnels associés aux insectes pour l'alimentation humaine incluent leur haute teneur en protéines de qualité, acides gras polyinsaturés, calcium, fer et zinc. Des études révèlent que les protéines des criquets ont une qualité nutritionnelle comparable à celle de la viande, et dans certains cas, meilleure que celle des aliments conventionnels. "Je ne dis pas que les insectes remplaceront nos animaux de ferme, mais c'est une alternative qui semble plus durable que ce que nous faisons actuellement", explique Jacek Jaczynski, professeur de science alimentaire au sein de l’université de Virginie Occidentale. Ses travaux sont publiés dans la revue LWT.

Isoler les protéines des insectes, une solution pour faciliter leur consommation

Les problématiques pour rendre les insectes plus accessibles pour la consommation humaine sont la texture et la saveur désagréables. Toutefois, des recherches sont actuellement menées dans le but de faciliter l'ingestion de protéines des insectes en les isolant. Pour ce faire, les chercheurs ont recours à la technique de précipitation de la solubilité au PH, qui permet d'avoir des isolats de bonne qualité. "La précipitation est le contraire de la solubilité, indique le chercheur. Lorsque la protéine se dissout dans une solution, elle disparaît visuellement de cette solution, comme le sucre ou le sel, tandis que lorsque la protéine précipite, elle réapparaît visuellement." Cette méthode permet d'extraire facilement et rapidement les protéines des insectes, afin d'obtenir des textures et saveurs agréables.

Les insectes une fois traités de cette façon sont plus facilement consommables, et pourraient potentiellement devenir une source de protéines plus populaire dans le futur. Actuellement, l'alimentation à base d'insectes est largement répandue dans le monde, sauf dans les cultures occidentales. "C'est une minorité qui ne consomme pas d’insectes", estime Jacek Jaczynski. "Nous devons trouver un moyen d'extraire et d'isoler des nutriments de haute qualité et développer des prototypes qui plairont bien à nos papilles gustatives." Au total, plus de 2.000 espèces d’insectes ont été identifiées comme étant sans danger pour la consommation humaine.