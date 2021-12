Pourquoi manger des vers de farine est bon pour la santé et la planète

L'ESSENTIEL Les insectes ont des propriétés nutritionnelles très intéressantes pour notre santé.

Leur production est aussi très respectueuse de l'environnement.

On en croise dans certaines villes : des restaurants d’insectes ! À la carte : grillons, sauterelles, scorpions, cigales, etc. Certains sont curieux de l’expérience, d’autres sceptiques… Et il y a aussi les fervents défenseurs d’une alimentation davantage basée sur les insectes, considérée comme bonne pour la santé et l’environnement. Une société nordiste, Nutriearth, en fait partie et fabrique des produits à base d’une espèce de vers de farine, appelée tenebrio molitor. Il s’agit de poudre et d’huile que l’on peut incorporer à d’autres aliments.

Peu de consommation d'eau

Le tenebrio molitor est extrêmement intéressant d’un point de vue nutritionnel. Tout d’abord, il est très riche en protéines. Celles-ci sont les principales composantes des structures de toutes les cellules du corps humain et sont très importantes pour la bonne santé des muscles, de la peau, des ongles, des poils, du sang, etc. D’autre part, il contient également plusieurs types de minéraux - qui sont essentiels pour l’organisme - ainsi que de la vitamine D3. C’est elle qui, en grande partie, permet la fixation du calcium dans les os… Très importante mais peu présente dans les aliments : raison de plus pour consommer des vers de farine !

Autre argument des partisans de cet insecte : leur élevage est très respectueux de la planète car ils ne consomment quasiment pas d’eau et ne mangent que des végétaux. L’huile et la poudre produits par la société Nutriearth ont déjà obtenu l’agrément pour être commercialisés dans le cadre de l’alimentation animale. L’entreprise espère désormais obtenir le même feu vert pour celle humaine.

Un bénéfice pour les intestins

Selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports en 2018, la consommation de grillons serait aussi excellente pour notre santé et en particulier pour nos intestins. D’après les chercheurs, ce sont les fibres contenues dans ces insectes qui favoriseraient la croissance de bactéries bénéfiques pour nos intestins. Dans le détail, les participants avaient suivi un régime à base de grillons servis au petit-déjeuner pendant deux semaines.

Résultats de l’étude : tous ont eu une augmentation de la production d’une enzyme qui permet de maintenir l’intestin en bonne santé. "Ces travaux sont importants parce que les insectes représentent une nouvelle composante de l'alimentation occidentale et que leurs effets sur la santé des populations humaines n'ont pas vraiment été étudiés", avait conclu Tiffany Weir, l’un des auteurs de l’étude. Alors, si vous arrivez à dépasser l’aspect physique des insectes, ne vous privez pas d’en manger !