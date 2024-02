Dépression : les patients auraient une température corporelle plus élevée

L'ESSENTIEL Dans l’étude, à mesure que la gravité des symptômes dépressifs augmentait, les personnes avaient une température corporelle plus élevée.

Chez les participants dont la température avait moins fluctué sur une période de 24 heures, les scores de dépression étaient plus élevés.

Selon les auteurs, il pourrait être bénéfique pour la santé mentale de réduire la température corporelle des patients dépressifs grâce à un traitement à base de chaleur.

"Des associations entre une altération de la température corporelle et la dépression ont été rapportés dans de petits échantillons. Cela justifie un examen plus approfondi des mécanismes potentiels du trouble dépressif liés à la régulation de la température du corps", ont indiqué des scientifiques de l’université de Californie à San Diego.

Dans une récente étude, ils ont testé les hypothèses selon lesquelles une plus grande gravité des symptômes dépressifs est associée soit à une température corporelle plus élevée, soit à des différences plus faibles entre la température corporelle à l'éveil et au sommeil, soit à une amplitude de température corporelle plus faible durant 24 heures.

Pour les besoins des travaux, l’équipe a analysé les données de plus de 20.000 personnes provenant de 106 pays. Durant un suivi de sept mois, les participants portaient un appareil mesurant la température corporelle, et ont également dû déclarer quotidiennement leur température corporelle et leurs symptômes de dépression.

Les personnes dépressives ont une température corporelle plus élevée

Selon les résultats, publiés dans la revue Scientific Reports, des températures corporelles plus élevées, autodéclarées et évaluées par des appareils, lors de l'éveil, étaient associées à une plus grande gravité des symptômes dépressifs. Les données sur la température corporelle ont également montré une tendance vers des scores de dépression plus élevés chez les volontaires dont la température avait moins fluctué sur une période de 24 heures.

Pour l’heure, les auteurs ne savent pas si la dépression augmente la température corporelle ou si une température plus élevée provoque le trouble. Les résultats n’indiquent pas, non plus, si la température corporelle plus élevée observée chez les personnes dépressives reflète une diminution de la capacité à se refroidir, une production accrue de chaleur provenant des processus métaboliques ou une combinaison des deux.

Dépression : un traitement thermique pour stimuler l’auto-refroidissement

"Réchauffer les gens peut entraîner une baisse de la température corporelle qui dure plus longtemps que le simple refroidissement direct, par exemple dans un bain de glace. Et si nous pouvions suivre la température corporelle des personnes souffrant de dépression pour programmer les traitements à base de chaleur ? (…) Étant donné les taux croissants de dépression aux États-Unis, nous sommes enthousiasmés par les possibilités d'une nouvelle voie de traitement", a conclu Ashley E. Mason, auteure principale de l’étude.