Dépression : et si c’était à cause du nerf vague relié au microbiote intestinal ?

L'ESSENTIEL Une récente étude vient, à nouveau, de montrer un lien entre le microbiote et la santé mentale.

Dans les travaux, lorsqu'une des souris était atteinte de dépression, des bactéries intestinales étaient présentes près de son nerf vague.

Le nerf vague, qui appartient au système "autonome parasympathique", est le conducteur du trajet intestin-cerveau lors d'un trouble dépressif.

Cette découverte vient appuyer les nombreuses études faisant un lien entre le microbiote et la santé mentale. Différents travaux ont été réalisés pour étudier l'association entre la dépression et le déséquilibre de la flore intestinale. Ces études ont montré que les personnes atteintes de dépression présentent des anomalies dans la composition de leur microbiote intestinal, c’est-à-dire des déséquilibres entre les populations bactériennes qui colonisent naturellement leur système digestif. Certaines bactéries sont déficitaires, tandis que d'autres sont en excès.

Le rôle du nerf vague dans l'organisme

"Le nerf vague, ou pneumogastrique, est un nerf qui appartient au système 'autonome' (que nous ne contrôlons pas) 'parasympathique' (qui 'conserve et restaure' en réduisant le rythme cardiaque et la tension, en permettant la digestion entre autres). Son trajet part de notre boîte crânienne (plus particulièrement du bulbe rachidien) jusqu’à différents organes de notre corps (cœur, estomac, voies respiratoires…). Il transmet des informations nerveuses sensitives, et motrices à notre organisme, explique Caroline Pombourcq, médecin-journaliste. Si l’influx nerveux du nerf vague est perturbé par du stress, de la chaleur ou des lésions par exemple, des symptômes plus ou moins invalidants vont apparaitre : une bradycardie (cœur qui bat lentement), de la transpiration, un excès de salive (hypersialorrhée), voire une syncope (le célèbre malaise vagal)”.

C’est aussi le nerf le plus étendu de l’organisme. Des chercheurs de l’Inserm, l’institut Pasteur et du CNRS ont découvert que des bactéries intestinales étaient retrouvées à proximité de ce nerf et qu'elles pouvaient impacter son activité. De plus, le nerf vague est relié à des régions cérébrales impliquées dans la gestion des émotions. Ces éléments ont conduit les chercheurs à supposer que le nerf vague joue un rôle clé dans la communication entre l'intestin et le cerveau, et donc dans l'apparition de la dépression.

Microbiote déséquilibré : les souris dont le nerf vague avait été découpé n'ont pas souffert de dépression

Dans le but de comprendre le rôle du nerf vague dans la dépression, les chercheurs ont réalisé une expérience sur des souris. Ils ont effectué des transferts de microbiote de rongeurs dépressifs à d'autres animaux qui ne l'étaient pas. Les résultats ont révélé que les souris saines ont développé une dépression après le transfert de microbiote provenant des souris dépressives. Cependant, chez les souris, dont le nerf vague avait été découpé, le transfert de microbiote n'a pas donné lieu à une dépression.

"Stimuler le nerf vague grâce à la méditation ou bien des massages pourrait renforcer l’effet des traitements grâce à un meilleur contrôle du stress. En outre, moduler l’activité de protéines ou molécules spécifiques du nerf vague pourrait aider à lutter contre la sévérité ou la récidive de la dépression chez les patients, espère Eleni Siopi, première auteure dans cette étude. À l’heure actuelle, seulement un tiers des patients sont efficacement soulagés par les médicaments, c’est dire comme des solutions complémentaires sont attendues", conclut-elle.