Dépression : avoir un passe-temps aide les personnes âgées à éviter ce trouble

L'ESSENTIEL La prévalence de l'engagement dans les loisirs variait considérablement selon les pays, allant de 51 % des répondants espagnols à 96 % des seniors danois.

Le fait d'avoir un hobby était lié à moins de symptômes dépressifs et à des niveaux plus élevés d'état de santé et de bonheur.

Les passe-temps peuvent aussi contribuer à la satisfaction de la vie par le biais du "sentiment de contrôle de notre esprit et de notre corps, la recherche d'un but dans la vie et le sentiment de compétence pour gérer les problèmes quotidiens."

Le vieillissement croissant des populations constitue une menace pour la santé mondiale en raison des défis sociaux et psychologiques auxquels elles sont confrontées. Pour atténuer ce phénomène, de nombreux pays encouragent les personnes âgées à trouver des loisirs pour améliorer leur santé mentale. "Pourtant, il reste difficile de savoir si les avantages sont cohérents dans les différents contextes nationaux", ont précisé des scientifiques britanniques et japonais.

Au Danemark, 96 % des seniors ont un passe-temps

Dans le cadre de travaux, parus dans la revue Nature Medicine, ils ont ainsi tenté de déterminer les vertus des passe-temps en examinant les données de 93.263 personnes âgées de 65 ans ou plus. Ces dernières s'étaient inscrites à cinq recherches existantes en Angleterre, au Japon, aux États-Unis, en Chine et dans 12 autres pays européens. Les hobbies ont été définis comme les activités auxquelles les adultes s'adonnent pendant leur temps libre pour le plaisir, pouvant aller du bénévolat ou à la participation à un club, à la lecture, au jardinage, aux jeux et à l’art.

Selon les informations, analysées sur une période de quatre à huit ans, la proportion de volontaires déclarant avoir un passe-temps variait considérablement d'un pays à l'autre : 51 % des participants à l'étude en Espagne déclaraient avoir un passe-temps, contre 96 % au Danemark, 95,8 % en Suède et 94,4 % en Suisse. La Chine avait le plus faible niveau d'engagement dans les loisirs, à 37,6 %, mais les auteurs ont averti que les personnes sondées dans la recherche en Chine étaient interrogées uniquement sur les loisirs sociaux, et non sur les passe-temps en général.

Moins de symptômes dépressifs chez les personnes ayant un hobby

L’équipe a constaté que le fait d’avoir un passe-temps était lié à une diminution des symptômes dépressifs et à une augmentation du bonheur et de la satisfaction de vivre, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir un rapport entre les deux, bien qu'il s'agisse d'une étude observationnelle qui n'a pas pu prouver le lien de causalité.

Face à ces résultats, les chercheurs estiment que les loisirs peuvent protéger la santé mentale des seniors de nombreux pays. "Parmi les quatre résultats, la satisfaction dans la vie était la plus fortement liée à l’engagement dans un passe-temps. Les loisirs peuvent contribuer à la satisfaction de la vie au cours de nos dernières années par le biais de nombreux mécanismes, notamment le sentiment de contrôle de notre esprit et de notre corps, la recherche d'un but dans la vie et le sentiment de compétence pour gérer les problèmes quotidiens", a déclaré Hei Wan Mak, auteur de l’étude, dans un communiqué.

"Les travaux théoriques suggèrent que le lien entre les loisirs et le bien-être peut aller dans les deux sens : les personnes ayant une meilleure santé mentale peuvent être plus susceptibles de se lancer dans un passe-temps, et avoir un passe-temps pendant longtemps peut nous aider à conserver une meilleure satisfaction dans la vie. Notre recherche incite également les politiciens à promouvoir l'accès aux loisirs comme moyen d'améliorer le bien-être et la santé des personnes âgées", a-t-elle poursuivi.