Dépression : le hot yoga réduirait les symptômes

L'ESSENTIEL Le hot yoga est une forme de yoga qui se pratique dans une salle chaude et humide.

Une nouvelle étude assure que faire du hot yoga au moins une fois par semaine aide à réduire les symptômes de la dépression.

De nouvelles expériences vont être menées pour mieux comprendre le lien découverte entre le hot yoga et la réduction des signes de dépression.

Le Hot Yoga consiste à faire du yoga dans un environnement chaud et humide. Et cette activité ne favoriserait pas uniquement une transpiration abondante et la détente musculaire, elle aiderait aussi à lutter contre les symptômes de la dépression, selon une étude de la Harvard Medical School.

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion après avoir examiné les performances de 80 participants souffrant de dépression sur une période de huit semaines. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Journal of Clinical Psychiatry, le 23 octobre 2023.

Yoga chaud : une séance par semaine aide à lutter contre la dépression

Dans le cadre de cette expérience, les participants ont été divisés en deux groupes. Les membres du premier groupe se voyaient proposer deux séances de 90 minutes de hot yoga chaque semaine, tandis que les membres du second ne participaient pas à ces sessions. Sur les huit semaines d'observation, les volontaires ont participé en moyenne à 10,3 cours.

Les chercheurs ont constaté que 44 % des personnes ayant fait du hot yoga avaient des scores de dépression si bas que leur état était considéré comme "en rémission". Les deux tiers des participants aux séances affirmaient avoir observé une diminution de leurs symptômes dépressifs dans l'ensemble, comparé à seulement 6,3 % chez ceux n'ayant pas pris de cours de hot yoga.

Après l'analyse de ces données, les auteurs concluent : "environ 1 séance de hot yoga par semaine a été associée à une réduction significativement plus grande des symptômes de dépression par rapport au groupe témoin".

Dépression : mieux comprendre l'effet de la chaleur

Interrogée par le journal américain New York Post, l'auteure principale de l'étude, la Dr. Maren Nyer, estime que "le yoga et les interventions basées sur la chaleur pourraient potentiellement changer le cours du traitement des patients souffrant de dépression en fournissant une approche non basée sur les médicaments avec des avantages physiques supplémentaires en prime".

Bien que les résultats soient prometteurs, la scientifique précise que des recherches supplémentaires sont encore nécessaires pour mieux comprendre l'action du hot yoga sur la santé mentale et pouvoir recommander les activités physiques dans un environment chaud comme élément de soin de la dépression.