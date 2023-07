Yoga kundalini : cette activité douce peut aider les femmes à risque d'Alzheimer

L'ESSENTIEL Le yoga Kundalini pourrait être particulièrement bénéfique pour les femmes âgées à risque de développer la maladie d'Alzheimer.

Cette forme de yoga combine différentes techniques de respiration, de méditation, de visualisation et de chants.

Aujourd'hui en France, près de 3 millions de personnes sont directement ou indirectement touchées par la maladie d'Alzheimer.

Une étude récente menée par des chercheurs de l'UCLA Health indique que le yoga Kundalini pourrait être particulièrement bénéfique pour les femmes âgées à risque de développer la maladie d'Alzheimer.

Respiration, méditation, visualisation et chant

Cette forme de yoga, qui combine différentes techniques de respiration, de méditation, de visualisation et de chants, a montré des effets positifs sur la santé cérébrale en augmentant la connectivité dans une région spécifique du cerveau liée au déclin de la mémoire.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique (IRM) pour analyser le cerveau de trente-trois participantes âgées d'environ soixante ans. Vingt-deux d'entre elles ont suivi des cours hebdomadaires de yoga Kundalini, tandis que onze ont bénéficié d'un entraînement visant à améliorer la mémoire. Toutes les participantes présentaient une perte de mémoire et un ou plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire susceptibles d'augmenter le risque de maladie d'Alzheimer.

Sous-régions de l'hippocampe

Les résultats de l'étude indiquent que le yoga Kundalini a augmenté la connectivité dans les sous-régions de l'hippocampe affectées par le stress. L'hippocampe est une zone du cerveau associée à l'apprentissage et la mémoire. En ciblant spécifiquement cette région avec des exercices de respiration, de méditation, de visualisation et de chants, le yoga Kundalini semble aider à renforcer la fonction cérébrale chez les femmes âgées souffrant d'un stress perçu élevé et d'un déclin de la mémoire subjectif.

Il est important de souligner que ces résultats sont préliminaires et qu'il est nécessaire d'approfondir les recherches à plus grande échelle pour confirmer ces observations et évaluer pleinement les bienfaits potentiels du yoga Kundalini dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. Cependant, ces résultats prometteurs ouvrent la voie à de nouvelles possibilités pour traiter les facteurs de risque de la maladie et améliorer la santé cérébrale chez les femmes âgées.

Qu'est-ce que la maladie d’Alzheimer ?

La maladie d’Alzheimer est souvent associée à la perte de mémoire. En effet, ce sont les neurones localisés dans la région de l’hippocampe, siège de la mémoire, qui sont atteints en premier par le phénomène de dégénérescence. "Mais ce n’est pas tout. Au fur et à mesure de son évolution, la maladie touche d’autres zones du cerveau, compliquant la capacité à communiquer, à réaliser plusieurs choses en même temps ou les actes de la vie quotidienne", explique France Alzheimer.

