Alzheimer : une simple piqûre au doigt, nouvel outil de dépistage

L'ESSENTIEL Un test sanguin par piqûre au doigt pour détecter la maladie d'Alzheimer montre des résultats prometteurs. Les chercheurs précisent que sa facilité d'utilisation permettrait de le faire à la maison ou au cabinet du médecin.

Le test sanguin était précis à 85% pour identifier les changements liés à la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'une performance supérieure à celle des médecins de l'étude.

Pour les chercheurs, leur outil pourraient améliorer la précision du diagnostic et le traitement de la maladie d'Alzheimer.

Plusieurs examens sont nécessaires pour obtenir le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, mais cela pourrait bientôt changer. Des chercheurs ont profité de la conférence de l'Alzheimer Association qui se tient à Amsterdam jusqu'au 20 juillet 2023, pour présenter un nouvel outil de dépistage plus simple : un test sanguin par piqûre au doigt, semblable à celui utilisé par les diabétiques.

Un test sanguin qui détecte les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer

Le test - mis au point pour simplifier et d'accroître l'accessibilité au dépistage - mesure les principaux biomarqueurs liés à la maladie d'Alzheimer : les chaînes légères des neurofilaments(NfL), la protéine acide fibrillaire gliale (GFAP) et la protéine tau phosphorylée (p-tau181 et 217). Le prélèvement effectué par une piqûre au doigt est placé sur un carton de tache de sang séché puis envoyé pour analyse. Cette méthode non-invasive montre des résultats prometteurs.

"Notre étude pilote démontre le potentiel de la collecte et de la mesure à distance des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer sans stockage à basse température ni préparation ou traitement extraordinaire", a expliqué Hanna Huber de l'université de Göteborg qui a travaillé sur le test de dépistage. "Actuellement, l'utilisation des tests sanguins pour la maladie d'Alzheimer est limitée par la nécessité de se rendre dans une clinique, l'administration par du personnel qualifié et des procédures strictes de livraison et de stockage limitées dans le temps et dépendant de la température. Une méthode permettant la collecte de sang à domicile et suffisamment simple pour être réalisée de manière autonome ou par des soignants augmenterait l'accessibilité de ces tests. Cela se traduirait par un meilleur diagnostic précoce et un meilleur suivi des patients considérés comme « à risque » ou de ceux qui reçoivent des thérapies approuvées", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Alzheimer : le test sanguin par piqûre du doigt plus fiable qu'un médecin

Pour vérifier l'efficacité de ce test sanguin par piqûre du doigt, 307 patients ont été réunis. Ils ont d'abord rencontré un médecin généraliste qui devait leur faire passer des examens pour déterminer s'ils souffraient de la maladie d'Alzheimer (tests cognitifs, entretien, scanner ou IRM...). Par la suite, un échantillon de sang a été prélevé et analysé avec la méthode mise au point par l'équipe de recherche.

Les professionnels de santé ont correctement identifié la présence de changements liés à la maladie d'Alzheimer ou correctement diagnostiqué la maladie d'Alzheimer dans environ 55 % des cas. Le test sanguin par piqûre au doigt l'a fait pour sa part dans plus de 85 % des cas.

Par ailleurs, les médecins ont reconnu que leur certitude quant au diagnostic était inférieure à 50 %. Autre découverte de l'étude : plus de 50 % des personnes réellement atteintes de la maladie d'Alzheimer n'ont pas reçu de traitement symptomatique et un traitement symptomatique a été prescrit à tort à 30 % des personnes n'ayant pas la pathologie neurodégénérative.

Ces résultats sont encourageants et suggèrent que cet outil de dépistage pourrait être plus fiable et précis que les méthodes actuellement utilisées.

"En raison du manque d'outils de diagnostic précis, il est actuellement très difficile pour les médecins traitants d'identifier la maladie d'Alzheimer, même chez les patients souffrant de troubles cognitifs", a précisé Sebastian Palmqvist de l'Université de Lund (Suède) à la tête de cette expérience. "Cela conduit trop souvent à une incertitude diagnostique et à un traitement inapproprié. Les tests sanguins pour la maladie d'Alzheimer ont un grand potentiel pour améliorer la précision du diagnostic et le traitement approprié des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ces tests pourraient devenir encore plus importants dans un avenir proche, à mesure que de nouveaux médicaments qui ralentissent la maladie à ses débuts deviennent plus largement disponibles".