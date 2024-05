Comment gérer les effets secondaires des médicaments antidépresseurs ?

L'ESSENTIEL La plupart des antidépresseurs sont efficaces après deux à six semaines de traitement, mais des effets secondaires peuvent apparaître dès le début de la prise.

Si la plupart des antidépresseurs sont efficaces après deux à six semaines de traitement, les effets secondaires peuvent apparaître dès le début de la prise. En être informé et savoir comment réagir peut aider à poursuivre ou adapter le traitement avec son médecin.

Comprendre les effets secondaires des antidépresseurs

Les effets secondaires des antidépresseurs sont courants. Les plus fréquents incluent généralement des troubles digestifs, des maux de tête, une somnolence et des problèmes de sommeil. Jusqu'à 40 % des patients peuvent aussi éprouver des dysfonctions sexuelles.

Parler avec son médecin lors de la prescription, et lire la notice détaillant les effets secondaires potentiels, permet de se préparer à leur survenue et de pouvoir agir en conséquence.

Adopter une routine de prise adaptée

Pour éviter les effets indésirables, il est conseillé d'éviter de prendre plusieurs médicaments en même temps sans l'accord de votre médecin. En effet, les interactions médicamenteuses peuvent provoquer des effets indésirables imprévus. Par exemple, les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent augmenter le risque de saignement gastro-intestinal en interaction avec des antidépresseurs de la classe ISRS.

Il en est de même avec l'alimentation. Certains aliments peuvent interagir avec les antidépresseurs. C'est le cas du jus de pamplemousse, qui peut accélérer l'absorption de certains médicaments, augmentant ainsi leurs effets indésirables.

Savoir réagir aux effets secondaires

Lorsque vous démarrez votre traitement, tenez un journal des effets secondaires pour aider votre médecin à ajuster la posologie de manière plus précise. Notez la nature, la fréquence et la gravité des symptômes que vous ressentez à partir du moment où vous avez commencé le médicament.

Pour les effets secondaires légers et tolérables, comme les troubles digestifs ou les maux de tête, vous pouvez essayer de boire plus d'eau et de manger des aliments riches en fibres si vous êtes constipé. Si vous ressentez des vertiges ou que votre tension artérielle est basse, adoptez une activité physique modérée et évitez de vous lever trop vite.

En revanche, en cas d'effets secondaires difficiles à supporter ou handicapants dans votre quotidien, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin pour envisager un ajustement de dosage ou un changement de traitement.

En savoir plus : "Dépressions, antidépresseurs : le guide: Psychotropes et drogues : efficacité, danger, contre-indications" de Philippe Even et Bernard Debré.