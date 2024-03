Y a-t-il des conséquences à prendre un antidépresseur à long terme ?

L'ESSENTIEL Les antidépresseurs sont souvent prescrits pour gérer des troubles de l'humeur comme la dépression et des troubles anxieux.

Depuis leur apparition dans les années 1950, les antidépresseurs ont considérablement évolué, devenant à présent un pilier dans le traitement de divers troubles mentaux. Leur utilisation suscite des interrogations quant à leurs conséquences sur l'organisme, en particulier lors d'une prise à long terme.

Les effets des antidépresseurs sur la santé physique

Les antidépresseurs sont souvent prescrits pour gérer des troubles de l'humeur comme la dépression et des troubles anxieux. Bien qu'ils soient efficaces dans leurs indications, la prise prolongée de certains d'entre eux, en particulier les antidépresseurs de la famille des tricycliques et des ISRS, peuvent provoquer des changements métaboliques entraînant une prise de poids chez certains patients.

Ils peuvent aussi affecter le foie, provoquant un phénomène d'hépatotoxicité. Les effets cardiovasculaires ne sont pas non plus à négliger, puisqu'une utilisation prolongée a été associée à une augmentation des risques de maladies coronariennes.

Les impacts sur la santé mentale

Certaines études soulignent une possible association entre les antidépresseurs et des troubles de la mémoire, de la concentration et du traitement de l'information. Le sommeil peut aussi être impacté, puisque certains antidépresseurs peuvent engendrer de la somnolence ou, au contraire, de l'insomnie, pouvant influencer négativement la qualité de vie des patients.

Certains antidépresseurs peuvent aussi provoquer une irritabilité, une agressivité, ou des idées suicidaires, en particulier chez les jeunes adultes. L'engourdissement émotionnel et la réduction de l'empathie sont également des effets secondaires potentiels.

L'importance du suivi médical et de la psychothérapie

Si les antidépresseurs ont de nombreux bénéfices, leurs effets secondaires ne sont pas négligeables et doivent être évoqués lors du suivi régulier avec un professionnel de santé. L'accompagnement médical est ici crucial pour ajuster le traitement au besoin ou changer de molécule.

En complément, la psychothérapie joue un rôle important dans le traitement des troubles mentaux puisqu'elle permet de travailler sur des stratégies d'adaptation et de réduire éventuellement l'utilisation des médicaments sur le long terme.

