Effets indésirables, rupture de stock : une plate-forme dit tout sur vos médicaments

L'ESSENTIEL Data.ansm est une nouvelle plate-forme d’information sur les médicaments en accès libre.

Elle permet de consulter des informations et des données chiffrées sur l’historique des déclarations d’effets indésirables de médicaments, d’erreurs médicamenteuses et de ruptures de stocks de médicaments depuis 2014.

Le site qui sera mis à jour une fois par an, s'appuie sur les informations recueillies par 5 bases de données.

Aspirine, Doliprane, amoxicilline, corticoïde… De nombreux médicaments permettent de traiter nos petits et grands maux. Toutefois, aussi bien pour le grand public que les professionnels, il n’est pas toujours évident de se souvenir de l’ensemble des données sur ces traitements.

L’ANSM a ainsi imaginé une plate-forme d’accès libre détaillant les effets indésirables de médicaments, les erreurs médicamenteuses ainsi que les ruptures de stocks des produits pharmaceutiques, enregistrés en France ces dernières années.

Data.ansm : une plate-forme pour tout savoir sur les médicaments

Le site, baptisé data.ansm, permet de consulter des informations et des données chiffrées sur l’historique des médicaments en vente dans l’Hexagone. L’internaute a accès aux déclarations d’effets indésirables, aux erreurs médicamenteuses et aux ruptures de stocks enregistrées depuis 2014.

"La plate-forme data.ansm contribue à améliorer l’ouverture et la transparence des données de santé en permettant de consulter sur une seule et même plateforme des données sur les déclarations relatives à la pharmacovigilance, les erreurs médicamenteuses et aux ruptures de stock", précise l’ANSM.

Il est par exemple possible de retrouver le nombre de déclarations d’effets indésirables reçues pour un traitement, leur répartition selon le sexe et l’âge des patients ou encore la nature des troubles (affections de la peau, gastro-intestinal, nerveux…) rencontrés. L’historique des ruptures de stocks permet de connaître les périodes où le médicament était difficile, voire impossible, à obtenir ainsi que la cause de la pénurie.

Médicaments : les données sont mises à jour tous les ans

L’outil de l’ANSM a été développé avec le programme “Entrepreneurs d’intérêt général” d’Etalab et en partenariat avec le Health Data Hub (HDH). Il s’appuie sur les données de l’année précédente issues de cinq bases de données :

la base nationale de pharmacovigilance de l’ANSM (base BNPV), contenant les déclarations d’effets indésirables suspectés d’être dû à des médicaments ;

la base Open Medic de l’Assurance Maladie, diffusant les informations sur le remboursement des médicaments (données issues du Système national des données de santé) ;

la base Codex de l’ANSM qui donnent des informations sur les autorisations de mise sur le marché des médicaments ;

la base des erreurs médicamenteuses de l’ANSM ;

la base Trustmed de l’ANSM qui rassemble les déclarations de rupture et de risque de rupture de stock de médicaments.

Les informations diffusées par la plate-forme data.ansm seront mises à jour une fois par an, au mois d'avril.

Si elle s’adresse à tous “des particuliers aux professionnels de santé en passant par les industriels”, l’agence à l'origine du projet rappelle qu’il ne s’agit pas d'un site de consultation et d'information médicales. Avant de prendre un traitement, il reste essentiel de prendre conseil auprès de votre médecin ou pharmacien.