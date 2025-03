Risque cardiovasculaire : que toute la famille adapte son mode de vie profite au patient

L'ESSENTIEL La promotion de la santé cardiovasculaire au sein de la famille améliore la santé des patients à risque.

Ces patients enregistraient une perte de poids plus élevée et une réduction plus importante de leur tour de taille et de leur IMC que ceux ayant eu un suivi traditionnel.

Les interventions familiales pourraient être bénéfiques pour la santé publique en prévenant le diabète et d’autres maladies non transmissibles, selon les chercheurs.

Inculquer une bonne hygiène de vie à l’ensemble de la famille favorise la perte de poids et la santé cardiovasculaire chez les personnes ayant des antécédents familiaux de maladie coronarienne. Voici les conclusions d’une étude menée en Inde et publiée dans le dernier numéro de la revue The Annals of Family Medicine.

Santé : des familles suivies pendant deux ans

Est-ce qu’avoir une approche familiale de la santé est bénéfique pour les personnes ayant des risques cardiaques élevés ? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont suivi 1.671 participants (dont 1.111 étaient des femmes), ayant des antécédents de maladie coronarienne, provenant de 750 familles.

Ces familles ont été réparties aléatoirement entre un groupe d'interventions familiales et un groupe de soins individuels.

Les membres du groupe d’interventions familiales recevaient des conseils sur le mode de vie dispensés par des professionnels de santé. Ces derniers effectuaient des visites à domicile régulières et fixaient des objectifs. Ils organisaient aussi des séances axées sur l'alimentation, l'activité physique et la santé cardiovasculaire. Si tous les membres de la famille (enfants, parents, conjoints, frères et sœurs) n'ont pas forcément suivi l'ensemble des sessions, chaque participant a assisté en moyenne à 12 d'entre-elles sur deux ans.

Les volontaires intégrés au groupe de soins habituels ont bénéficié de conseils individuels ponctuels et d'un dépistage annuel de leurs risques cardiovasculaires. Le poids, l’IMC et le tour de taille de l’ensemble des participants ont été mesurés au début et à la fin de l'essai.

Cœur et diabète : le suivi des familles affiche de meilleurs résultats

L’analyse des données montre que les patients à risque cardiaque ayant eu des interventions familiales ont enregistré des bénéfices plus importants que ceux ayant eu les soins traditionnels. En moyenne, ils avaient perdu 2,61 kilos et leur tour de taille avait diminué de 4,17 cm. De plus, une réduction de l'IMC supérieure de 1,06 kg/m² était enregistrée pour ces participants.

"Les résultats démontrent qu’une approche familiale des interventions sur le mode de vie peut améliorer significativement la gestion du poids et la santé cardiovasculaire chez les personnes à risque. Ces interventions pourraient avoir un impact considérable sur la santé publique en prévenant le diabète et d’autres maladies non transmissibles", concluent les auteurs dans leur communiqué.