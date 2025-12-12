Gonorrhée multirésistance : un nouveau médicament prometteur

L'ESSENTIEL La zoliflodacine est une molécule en cours de test comme antibiotique.

Dans une étude évaluant son efficacité contre la gonorrhée, le médicament à dose unique a permis de guérir plus de 90 % des infections génitales.

Le traitement a été bien toléré, avec des effets secondaires similaires à ceux observés avec les traitements actuels, et aucun problème de sécurité grave n'a été signalé.

Touchant plus de 82 millions de personnes dans le monde chaque année, la gonorrhée est une infection sexuellement transmissible (IST) qui demeure un problème majeur de santé publique, selon l’Organisation Mondiale de Santé (OMS). Problème : il est de plus en plus difficile de la traiter, car les bactéries responsables de l'infection développent une résistance aux antibiotiques actuels (ceftriaxone, pénicilline, sulfamides, tétracycline, fluoroquinolones et macrolides). Ainsi, "le développement de nouveaux traitements contre la gonorrhée est une priorité de santé publique mondiale", rappelle une équipe internationale de chercheurs.

Gonorrhée : plus de 90 % des infections génitales guéries grâce au zoliflodacine

Afin de ralentir la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques et à rendre le traitement de la gonorrhée plus accessible à l'échelle mondiale, les scientifiques se sont concentrés sur la zoliflodacine, une molécule en cours de test comme antibiotique. Pour évaluer son efficacité et sa sécurité par rapport à l’association ceftriaxone-azithromycine, ces derniers ont recruté 930 personnes, âgées en moyenne de 29 ans, provenant de cinq pays présentant une forte prévalence de la maladie (États-Unis, Afrique du Sud, Thaïlande, Belgique et Pays-Bas). Les participants inclus présentaient une suspicion clinique de gonorrhée urogénitale non compliquée. Ces derniers ont reçu soit une dose unique de 3 g de zoliflodacine (voie orale) ou de 500 mg de ceftriaxone (voie intramusculaire) associée à 1 g d'azithromycine (voie orale).

D’après les résultats, parus dans la revue The Lancet, la zoliflodacine a permis de guérir plus de 90 % des infections génitales. Le médicament a été généralement bien toléré et les effets indésirables étaient similaires dans les deux groupes de traitement. Les réactions apparues "en cours de traitement les plus fréquemment rapportées étaient les céphalées, la neutropénie (diminution du nombre de neutrophiles, un type de globules blancs), la leucopénie (diminution du nombre total de globules blancs). La majorité des événements indésirables étaient d’intensité légère ou modérée. Aucun effet secondaire grave n’a été rapporté."

La zoliflodacine, une option thérapeutique orale efficace contre la gonorrhée

Actuellement, la zoliflodacine est en attente d'approbation par la Food and Drug Administration (FDA). Si elle est approuvée, les auteurs affirment qu'elle pourrait considérablement améliorer les efforts mondiaux de lutte contre les infections gonococciques résistantes aux médicaments, soutenir les soins communautaires et protéger la santé reproductive de millions de personnes.