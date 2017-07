Des bactéries similaires

Comment un vaccin destiné à protéger d’une inflammation des méninges protège-t-il d’une infection sexuellement transmissible ? La réponse réside dans le profil des bactéries qui en sont responsables. Dans la gonorrhée comme la méningite, la famille des Neisseria est impliquée.

En fait, les deux bactéries partagent 80 à 90 % de leur ADN. « La plupart des facteurs de virulence d’une espèce ont un équivalent dans l’autre », ajoutent les auteurs de l’étude. Or, le vaccin utilisé contre la méningite B ne contient pas la bactérie entière, mais seulement une partie des protéines qui constituent sa membrane.

Des similitudes peuvent donc émerger avec la Neisseria gonorrhoeae. Cela devra être confirmé par d’autres essais cliniques. Mais l’enthousiasme est d’autant plus fort que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a récemment fait écho d’une nouvelle plus sombre.





Des cas sans symptômes

Certaines souches de gonocoques sont capables de résister à plusieurs classes d’antibiotiques, rendant le traitement plus difficile. A la lumière de cette information, le développement d’approches préventives semble plus que jamais nécessaire.

« Il est impératif de réévaluer la possibilité de vacciner et de raviver la recherche dans ce domaine », confirme Kate Seib, de l’université de Griffith (Australie), dans un commentaire associé à l’étude.

Renforcer la prévention est d’autant plus pertinent que la plupart des contaminations ne s’accompagnent pas des signes habituels. « Les infections asymptomatiques concernent 50 à 80 % des femmes et 1 à 40 % des hommes », chiffre Kate Seib. Et en l’absence de prise en charge, la gonorrhée peut provoquer de sévères complications : inflammations chroniques, infertilité et complications néonatales.