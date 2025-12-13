Qu’est-ce que le syndrome de Gilbert dont souffre le vice-président du Sénat ?

L'ESSENTIEL Le vice-président du Sénat, Pierre Ouzoulias, est atteint du syndrome de Gilbert.

La maladie génétique est liée à une augmentation de la bilirubine dans le sang.

Cela peut provoquer des jaunisses, en cas de stress ou de fatigue.

Des vomissements soudains, puis une interruption de séance. Pierre Ouzoulias, vice-président du Sénat, s’exprimait à la tribune mercredi soir lorsqu’il a été pris de nausées. Après une interruption de séance, le sénateur Hauts-de-Seine est revenu à son siège. "Cette situation résulte d’une maladie génétique, le syndrome de Gilbert", a-t-il annoncé sur son compte X.

Suite aux images diffusées par le média Frontières et par BFMTV, je publie ce communiqué.



Je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui m’ont témoigné leur soutien ces dernières heures. pic.twitter.com/m0PYPD01YH — Pierre Ouzoulias (@OuzouliasP) December 11, 2025

Syndrome de Gilbert : une maladie génétique incurable

Le parlementaire communiste explique que ces symptômes peuvent survenir en cas de stress ou de fatigue importante. "Ces dernières semaines, j’ai assuré de nombreuses présidences de séance, souvent tard dans la nuit", développe-t-il. Pierre Ouzoulias souligne que la maladie est incurable mais bénigne, et qu’elle n’altère "en rien" sa capacité à exercer ses fonctions. "J’ai une pensée particulière pour toutes les personnes qui souffrent du même syndrome et qui savent combien il est difficile de vivre avec cela", explique-t-il.

Quelles sont les causes du syndrome de Gilbert ?

L’association Liver au Canada, chargée de sensibiliser à la santé du foie, indique que la pathologie touche entre 3 et 7 % de la population, et les hommes sont davantage concernés. "Le syndrome de Gilbert est une affection hépatique courante et bénigne qui survient lorsqu'un individu hérite d'un gène muté qui affecte la capacité de son foie à traiter la bilirubine, un déchet qui se forme lors de la décomposition des globules rouges", détaille le site. Les personnes touchées ont un taux de bilirubine élevé et souvent fluctuant. Le diagnostic est généralement réalisé grâce à une prise de sang, mais des analyses plus poussées peuvent être ensuite nécessaires : bilan hépatique, test génétique, etc.

Comment se manifeste le syndrome de Gilbert ?

Cela peut entraîner des jaunisses, où la peau et les yeux prennent une couleur jaunâtre. Le stress, la fatigue, un exercice physique intense ou encore le jeûne peuvent être des facteurs déclencheurs. "D'autres symptômes moins spécifiques peuvent inclure une fatigue légère, des maux de tête ou des malaises abdominaux, mais ces signes sont rarement persistants ou graves", complète le site du groupe de santé Elsan.

Aucun traitement ne permet de soigner le syndrome de Gilbert

Il n’existe pas de traitement spécifique pour soigner le syndrome de Gilbert. "La gestion de la maladie repose sur l'évitement des facteurs déclencheurs de la jaunisse, comme le stress, le jeûne, et la déshydratation, et sur l'adoption d'un mode de vie sain, complète Elsan. Dans de rares cas, des médicaments comme le phénobarbital peuvent être prescrits pour réduire les symptômes de la maladie."