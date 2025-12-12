Non, les vaccins ne causent pas l'autisme, confirme une nouvelle étude de l'OMS

L'ESSENTIEL Une nouvelle analyse de l'OMS, fondée sur 31 études, confirme qu'aucun lien n'existe entre vaccins et autisme.

Cette conclusion réfute une théorie démentie depuis 25 ans mais relancée récemment aux États-Unis.

L'OMS insiste : les vaccins sauvent des millions de vies chaque année.

Alors que la désinformation ressurgit, portée cette fois par les plus hautes instances sanitaires américaines, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vient de publier une nouvelle analyse qui réaffirme un consensus scientifique solide : non, les vaccins ne provoquent pas l'autisme.

Jeudi 11 décembre, lors d'une conférence de presse à Genève, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a présenté les résultats d'une analyse du Comité consultatif mondial pour la sécurité des vaccins. Celle-ci s'appuie sur 31 études menées entre 2010 et 2025 dans plusieurs pays. L'objectif : vérifier un éventuel lien de causalité entre l'autisme et les vaccins administrés pendant l'enfance ou la grossesse. Le verdict est clair : "Les preuves ne montrent aucun lien entre les vaccins et l'autisme, y compris ceux contenant de l'aluminium ou du thiomersal [un conservateur]", a déclaré le chef de l'OMS.

Une théorie démentie mais tenace

Ce rapport s'ajoute à trois autres évaluations similaires publiées en 2002, 2004 et 2012, toutes aboutissant "à la même conclusion : les vaccins ne causent pas l'autisme". Une réitération nécessaire dans un climat où les théories complotistes persistent. En effet, l'alerte de l'OMS intervient alors que le Centers for Disease Control and Prevention (CDC), principale agence sanitaire américaine, relaie aujourd'hui une théorie déjà largement démentie : celle d'un lien entre vaccination et autisme. Cette hypothèse est notamment défendue par Robert Kennedy Jr., aujourd'hui ministre de la Santé dans l'administration Trump.

Des vaccins qui sauvent des millions d'enfants

D’où vient cette thèse conspirationniste ? Tout remonte à 1998, lorsque la revue The Lancet publie une étude affirmant un lien entre le vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole) et les troubles du spectre autistique. "Cette étude s'est avérée frauduleuse et a été rétractée, mais le mal était fait et cette idée persiste", souligne Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Au-delà de la polémique, l'OMS tient à rappeler l’intérêt crucial des vaccins en matière de santé publique. En 25 ans, la mortalité des enfants de moins de cinq ans est passée de 11 millions à 4,8 millions de décès annuels, et "les vaccins en sont la principale raison", selon l’agence sanitaire.