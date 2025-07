Aucun lien entre l'aluminium des vaccins et un risque accru d'asthme ou d'autisme

L'ESSENTIEL Une étude de cohorte sur des enfants danois a examiné l'association entre l'exposition cumulative à l'aluminium provenant de la vaccination de la petite enfance et le risque de développer 50 maladies.

Les chercheurs n'ont pas trouvé de lien entre l'aluminium des vaccins et un risque accru de développer ces pathologies.

Pour l'auteur principal, cette étude apporte "des preuves claires et solides" sur la sureté des vaccins pour les enfants.

Les sels d'aluminium sont utilisés comme adjuvants dans certains vaccins afin de booster la réponse immunitaire. Bien que ces derniers soient présents dans les compositions des doses depuis plus de 90 ans, ils restent des sources d’inquiétudes pour de nombreux parents. En effet, certaines personnes avancent que ces ingrédients sont à l’origine de problèmes de santé chez les enfants comme l’asthme ou l’autisme.

Mais les résultats d’une grande étude menée au Danemark sont très rassurants. Aucun lien n’a été trouvé entre l'aluminium présent dans les vaccins infantiles et le risque de développer 50 maladies chroniques comme des pathologies auto-immunes, atopiques ou allergiques ou encore des troubles du neurodéveloppement.

L’étude a été publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, le 15 juillet 2025.

Exposition à l'aluminium des vaccins : les risques de 50 maladies passés au crible

Pour évaluer les effets potentiels des vaccins contenant de l’aluminium, plus de 1,22 million d’enfants nés au Danemark entre 1997 et 2018 ont été suivis jusqu’à fin 2020. En s'appuyant sur leurs dossiers médicaux, les chercheurs ont évalué la quantité d'aluminium reçue par les enfants via la vaccination au cours des deux premières années de vie. Ils ont ensuite relevé la présence ou non de 50 maladies chroniques différentes chez les jeunes participants en grandissant. “Plus précisément, ils ont examiné le développement de 36 maladies auto-immunes, 9 pathologies atopiques ou allergiques et 5 troubles du neurodéveloppement”, explique le communiqué.

Les analyses n’ont pas trouvé de preuves soutenant un risque accru de maladies auto-immunes (vitiligo, psoriasis, diabète de type 1, maladie coeliaque…), atopiques ou allergiques (asthme, allergie alimentaire…), ou du neurodéveloppement (Asperger, Autisme, TDAH…) associés à une exposition à l’aluminium des vaccins pendant l'enfance.

Aluminium dans les vaccins : pas de lien avec des risques accrus

Interrogé par NBC News, l'auteur principal de l'étude, Anders Hviid, indique comprendre les préoccupations des parents face aux vaccins. Mais il assure que les craintes entourant l'aluminium présent dans les doses et un risque accru d’asthme ou d’autisme ne sont pas fondées.

"Notre étude répond à bon nombre de ces préoccupations et fournit des preuves claires et solides de l'innocuité des vaccins pour enfants", explique Pr Anders Hviid, professeur et chef de la recherche en épidémiologie au Statens Serum Institut, un institut scientifique du ministère danois de la Santé axé sur la lutte et la prévention des maladies infectieuses.

Par ailleurs, l'aluminium est présent dans notre environnement quotidien. "De nombreux aliments et boissons contiennent de faibles quantités d’aluminium, y compris les fruits et légumes, la bière et le vin, les assaisonnements, la farine, les céréales, les noix, les produits laitiers, les préparations pour nourrissons et le miel", rappelle la plate-forme suisse d’information sur les vaccins Infovac.

Il est estimé que les adultes ingèrent environ 7 à 9 milligrammes d'aluminium par jour. Pour les nourrissons, la quantité est d'environ de 7 milligrammes d’aluminium au cours des 6 premiers mois s’il est nourri avec du lait maternel, environ 38 milligrammes avec du lait en poudre, et environ 117 milligrammes avec du lait de soja. "Les vaccins actuellement sur le marché contiennent entre 0,125 et 0,85 milligrammes d’aluminium par dose. Par conséquent, par le biais des vaccinations recommandées, les nourrissons reçoivent environ 4,5 milligrammes d'aluminium au cours des six premiers mois de vie", précise l’Infovac.